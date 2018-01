A semana do @EstadaoLink - Link - Estadão

Confira a lista dos dez tweets do @EstadaoLink mais populares na semana:

1) “Facebook vai mudar e usuários devem gastar mais tempo na rede social http://migre.me/6cLEk” (5.296 cliques)

“A sua página de perfil do Facebook vai mudar. No lugar do atual design de lista com fundo branco, vai entrar em cena a Timeline, uma espécie de “museu do eu” que vai organizar cronologicamente todas as atualizações já feitas na rede social. Veja quais são os elementos da nova página, que deve começar a entrar no ar nas próximas semanas e será obrigatória para todos os usuários.”

2) “A distância entre você e qualquer pessoa no Facebook é de 5 contatos http://migre.me/6dyhx” (3.536 cliques)

“Um estudo realizado por pesquisadores da Universidade de Milão, na Itália, em colaboração com o Facebook contradiz a teoria anterior de que todas as pessoas estão relacionadas por seis graus de relacionamento — por no máximo seis pessoas. De acordo com os dados da nova pesquisa divulgados pela rede social, todos os usuários do Facebook estão separados por 4,74 pessoas. Ou seja, entre você e qualquer outro usuário do Facebook há em média alguém que conhece alguém, que conhece alguém, que conhece alguém que conhece aquela pessoa — pelo menos se você levar em conta que conhece todo mundo da sua lista de amigos.”

3) “Veja como ativar a nova Timeline do Facebook http://migre.me/6cYMq” (2.370 cliques)

“Ainda não há data certa para que a Timeline seja lançada para todos os usuários – o processo de atualização deve começar nas próximas semanas. Mas é possível ter a novidade em alguns passos”

4) “Chinês constrói ‘iPad caseiro’ para namorada http://migre.me/6dUU0” (2.345 cliques)

“Bastou um laptop de segunda mão de 500 iuanes (R$ 140) e muita habilidade manual para o jovem Wei Xinlong, um estudante universitário do norte da China, construir um “iPad caseiro” como presente a sua namorada, relata nesta quarta, 23, a imprensa local.”

5) “Tamagotchi, o ‘Bichinho Virtual’, completa 15 anos http://migre.me/6e4x9” (1.725 cliques)

“O Tamagotchi, o pequeno ovo eletrônico que introduziu o conceito de animal de estimação virtual, completa nesta quarta-feira, 23, 15 anos após ter recebido os cuidados de 78 milhões de usuários e protagonizado mais de um estudo sociológico.”

—-

6) “iPhone 4 produzido no Brasil pode estar à venda em breve (via @radar_tec) http://migre.me/6f7Vk” (1.386 cliques)

“Ainda não há informações oficiais, mas aumentam as evidências de que está próximo o dia em que o iPhone 4 fabricado no Brasil chegará ao mercado. Um leitor do blog MacMagazine afirmou ter colocado as mãos em um iPhone 4 de 8GB feito no País. A foto, enviada por ele ao site, mostra ‘Indústria Brasileira’ na parte de trás do celular, em vez de ‘Assembled in China’ (montado na China).”

7) “Twitter e Facebook no trabalho ou salários altos? (por @rodmartins) http://migre.me/6drP1“(1.221 cliques)

“Esta impressionou. 44% dos jovens profissionais no Brasil preferem ter internet liberada para acessar redes sociais como Twitter e Facebook do que um salário alto. É o resultado da pesquisa Cisco Connected World Tecnology, que entrevistou 2,8 mil pessoas em 14 países, incluindo o nosso.”

8) “40 mil contas do Hotmail são roubadas http://migre.me/6dxfL“(1.146 cliques)

“Mais de 40 mil endereços e senhas de e-mail roubados foram descobertos em um site de phishing (esquema em que um site malicioso simula o original, para enganar o usuário e fazê-lo fornecer seus dados). A descoberta foi feita por um usuário do site social de notícias Reddit. Ele decidiu analisar um daqueles e-mails de spam que pedem para o usuário inserir login e senha de qualquer serviço – e-mail, Facebook, banco. Ele clicou no link em um dos e-mails. Removeu o final do endereço .php. E o que ele encontrou foi um arquivo de texto com 47,1 mil endereços de e-mail e senha de usuários do Hotmail e do MSN.”

9) “Facebook estaria desenvolvendo smartphone em segredo (via @radar_tec) http://migre.me/6dxgF” (921 cliques)

“Celular do Facebook. Será que pega? O Facebook não admite, mas a imprensa internacional informa que a rede social desenvolve um smartphone baseado em Android (sistema operacional do Google) em parceria com a fabricante taiwanesa de celulares HTC. O aparelho se chamaria “Buffy” e estaria vinculado diretamente à plataforma social usada no site comandado por Mark Zuckerberg.”

10) “Windows Phone da Nokia estreia com força http://migre.me/6dVLu” (894 cliques)

“A Nokia disse que as vendas do primeiro modelo de celular da marca com Windows Phone, o Lumia 800, tiveram um excelente começo no Reino Unido, contrariando a previsão de analistas de fraqueza, o que havia prejudicado as ações da companhia finlandesa.”

—-

