A semana do @EstadaoLink - Link - Estadão

Confira a lista dos dez tweets do @EstadaoLink mais populares na semana:

1) “Cofundador da rede social ‘anti-Facebook’ morre aos 22 anos http://migre.me/6a5mI” (2.252 cliques)

“Ilya Zhitomirskiy, cofundador da rede social Diaspora, uma das alternativas ao domínio do Facebook entre os consumidores, morreu no final de semana passado em San Francisco, Califórnia, aos 22 anos, informou nesta segunda-feira o site do canal de televisão ‘ABC’.”

2) “Facebook pede que usuários fiquem alertas http://migre.me/6aBHP” (1604 cliques)

“Uma onda recente de spam que encheu as páginas de usuários do Facebook com imagens contendo sexo e violência quase que acabou totalmente, mas a rede social disse nesta quarta-feira, 16, que as pessoas precisam continuar vigilantes para impedir que suas contas sejam hackeadas.”

3) “Youtube testa novo layout http://migre.me/6a8lX” (1.449 cliques)

“O Google está testando um novo layout para o site do Youtube tentando amarrá-lo ainda mais à rede social Google+. Além de mudanças estruturais na página, o ícone (ou favicom) do site mudará e página inicial deverá ficar um pouco mais organizada e intuitiva.”

4) “Google revela detalhes por trás das buscas http://migre.me/69DL4” (1.217 cliques)

“O Google publicou pela primeira vez detalhes que revelam alguns dos segredos por trás do sistema de ranking de sites usado em seu protegido algoritmo de buscas. Embora sejam pouco reveladores, os detalhes publicados em um blog oficial do Google marcam uma nova postura do líder de buscas na internet, à medida que as agências reguladoras antitruste denunciam que o sistema de pesquisas pode ser direcionado para favorecer os próprios negócios e as operações do Google.”

5) “O Twitter do ‘Link’ mudou! http://migre.me/6aE0l” (1.011 cliques)

“O Twitter do Link mudou, assim como todos as contas da rede de microblog do Estadão. Para o leitor que já seguia o @link_estadao, nada muda. A mudança para @EstadaoLink visa apenas facilitar a vida de quem está procurando o nosso perfil por lá.”

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

6) “Apple fará recall do primeiro iPod Nano http://migre.me/69Ftd” (951 cliques)

“A Apple fará um recall dos iPods Nano da primeira geração. Os aparelhos, vendidos entre 2005 e 2006, têm um problema na bateria que pode provocar falhas, superaquecimento ou até mesmo oferecer riscos ao usuário — pegando fogo, por exemplo.”

7) “Novo Android 4.0 está disponível para desenvolvedores http://migre.me/6a5m8“(700 cliques)

“A Google abriu o código-fonte do novo sistema operacional móvel Android 4.0, conhecido como Ice Cream Sandwich, para que os desenvolvedores possam criar diversos aplicativos.”

8) “Google Music deve vender música e oferecer uma grátis por dia (via @radar_tec) http://migre.me/69Fvi“(675 cliques)

“O Google Music, serviço de armazenamento em nuvem no qual é possível sincronizar músicas entre vários aparelhos, ainda está em versão beta e disponível apenas nos Estados Unidos. Mas, desde o seu anúncio, espalham-se pela web boatos sobre esse projeto. O último, noticiado pelo The Verge, traz imagens que sugerem a existência de uma loja integrada ao serviço e a possibilidade de ouvir uma música grátis por dia. Assim, além de subir as canções do próprio computador, o usuário poderia adquirir novas faixas para incrementar sua biblioteca.”

9) “Skype e Facebook terão videochamada http://migre.me/6baxH” (643 cliques)

“O Skype, serviço de voz por IP comprado pela Microsoft, permitirá que usuários façam chamadas de vídeo a amigos no Facebook. O recurso gratuito, lançado nesta quinta-feira, em formato de teste, está disponível para download e é compatível com Macs e PCs . A novidade demonstra uma expansão da parceria assinalada entre as duas empresas.”

10) “Novos Zelda, Mario Bros, Assassin’s Creed, Halo e Need for Speed serão lançados nesta semana http://migre.me/6bHJ4” (432 cliques)

“As sagas dominam as estreias de jogos interativos desta semana em lançamentos como A Lenda de Zelda, Assassin’s Creed, Super Mario, Need for Speed e Saints Row, que já competem para conquistar o público.”

—-

Leia mais:

• A semana passada do @link_estadao

• Outras semanas do @EstadaoLink (para arquivo mais antigo, clique aqui)