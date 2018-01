A semana do @link_estadao - Link - Estadão

Confira a lista dos dez tweets do @link_estadao mais populares na semana:

1) “Novo iOS não resolve problema com bateria http://migre.me/68ggY” (637 cliques)

“Os usuários reclamaram. A Apple não demorou e lançou uma atualização para seu sistema operacional. Mas parece que não funcionou. Alguns donos de aparelhos com o iOs 5 instalado seguem reclamando da diminuição do tempo de vida útil da bateria de seus dispositivos.”

2) “Jogos melhoram nível de inglês de estudantes, diz pesquisa http://migre.me/66X5Q” (580 cliques)

“Um estudo da Universidade de Helsinque, na Finlândia, revela que os estudantes finlandeses de Ensino Médio que jogam videogame com frequência têm melhor nível de inglês do que os que jogam pouco ou nunca, informou nesta terça-feira, 8, a TV pública finlandesa ‘YLE’.”

3) “Steve Jobs foi o nome mais usado na mídia de língua inglesa em 2011 http://migre.me/67sYD” (525 cliques)

“’Primavera Árabe’ e ‘Casamento Real’ foram consideradas as expressões mais famosas na mídia em 2011, enquanto o nome do cofundador da Apple, Steve Jobs, foi o mais famoso do ano, segundo uma pesquisa global na língua inglesa.”

4) “Google volta atrás e devolve botão ‘Compartilhar’ ao Reader http://migre.me/689YV” (494 cliques)

“O botão ‘Share’, ou ‘Compartilhar’, voltou ao Google Reader. Depois da mudança que eliminou as ferramentas sociais do leitor de feeds e revoltou parte dos usuários, o Google deu um passo para trás.”

5) “EUA lançam programa de banda larga popular: conexões de 1 Mbps a US$ 9,95 http://migre.me/67wdQ” (420 cliques)

“O governo dos Estados Unidos lançou nessa quarta-feira um programa de US$ 4 bilhões para facilitar o acesso à internet para mais de 25 milhões de pessoas, em um esforço por reduzir a ‘exclusão digital’ no país.”

—-

6) “‘Em nome do Plus’: Google faz mudanças por rede social em que nada acontece http://migre.me/65COx” (373 cliques)

“‘Eu ainda estou arrasada’, reclamou a arquiteta Karine Tito, 33 anos, no dia seguinte à mudança que o Google fez em seu popular leitor de RSS, o Reader. ‘Acho que não tinha me tocado das mudanças e fui pega de surpresa.’”

7) “Edital do leilão 4G pode sair em dezembro http://migre.me/66kYh“(292 cliques)

“O edital para o leilão de frequências 4G para serviços de telecomunicações sem fio ficará pronto nas próximas semanas, segundo o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo. Bernardo disse a jornalistas nesta segunda-feira, 7, que o edital deve trazer exigências para que as empresas tenham serviços 4G disponíveis nas cidades-sede da Copa das Confederações, em 2013, e nos demais municípios que receberão jogos da Copa do Mundo, em 2014.”

8) “Google Reader: 2005-2011 http://migre.me/65DYB“(279 cliques)

“O professor universitário Diego Franco é categórico: ‘O pai louco (Google) está matando o velho filho sadio (Reader) para ver se salva o filho caçula doente (Google Plus)’. Foi o que ele viu em uma das últimas discussões dentro do antigo Reader e que, para ele, é ‘a melhor análise da mudança que o Google fez’.”

9) “Google pede menos rigidez à Coreia do Sul http://migre.me/66nEP” (273 cliques)

“O presidente-executivo da Google, Eric Schmidt, disse nesta terça-feira, 8, que pediu ao governo sul-coreano que siga o exemplo de outros países e amenize as leis na internet.”

10) “Estamos no Google+ http://migre.me/66uWc” (267 cliques)

“O Google+ começou a aceitar empresas. E nós já fomos para lá. Será mais um canal para receber as principais notícias publicadas pelo Link, comentar os assuntos do dia, compartilhar conteúdos e enviar sugestões e críticas para o caderno.”

—-

