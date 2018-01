A semana do @link_estadao - Link - Estadão

Confira a lista dos dez tweets do @link_estadao mais populares na semana:

1) “Consultores financeiros preferem Apple a Blackberry http://migre.me/5USL4” (1.547 cliques)

“Gestores de recursos preferem usar produtos da Apple no trabalho em vez do BlackBerry, da Research in Motion, mostrou uma pesquisa do Aite Group nesta quinta-feira. Dos 402 consultores financeiros consultados, 45% disseram que escolheriam um iPhone ou iPad da Apple, enquanto 14% escolheriam um BlackBerry.”

2) “Todo o acervo do programa Roda Viva, da TV Cultura, está online \”" target=”_blank”>http://migre.me/5TArr“ (1.505 cliques)

“Todo o acervo do programa Roda Viva, da TV Cultura, está online. No site, há trechos e a transcrição completa de todos os programas.E são muitos: 25 anos de rodadas de entrevistas. Embora a navegação não seja tão simples, é possível pesquisar por nome do entrevistado, tema ou data.”

3) “O que a roupa de Steve Jobs diz sobre ele http://migre.me/5SQ85” (1.448 cliques)

“A escolha foi feita em 1998 e mantida até a última apresentação de produto, em junho de 2011. Calça jeans, blusa de gola rolê preta e tênis. Como tudo o que está relacionado a Steve Jobs, seu vestuário virou símbolo – e a procura pelos suéteres pretos da marca escolhida por ele dobrou de quarta-feira para cá.”

4) “Lei que inclui a produção de tablets no regime de incentivos fiscais foi publicada hoje no Diário Oficial http://migre.me/5UJFw” (1.284 cliques)

“A presidente Dilma Rousseff sancionou na terça-feira a lei que inclui os tablets no regime que dá incentivos fiscais para produção de bens de informática, conforme publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira, 13.”

5) “Consumidores são mais vigiados na internet do que pensam, mostra estudo http://migre.me/5UDMb” (772 cliques)

“Consumidores estão menos anônimos do que pensam ao navegar na internet, de acordo com um estudo divulgado nesta terça-feira que motivou novas exigências para regras “anti monitoramento”.”

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

6) “Tráfego do Google Plus despenca 60% http://migre.me/5TAoj” (768 cliques)

“O tráfego do Google+ despencou 60% logo depois de ter seu acesso aberto ao público.Segundo dados da empresa Chitika, a rede social registrou um aumento de 1.200% assim que deixou de ser acessível apenas via convite, para uma pequena base de usuários, no dia 20 de setembro.”

7) “Morre Dennis Ritchie, o criador do Unix e da linguagem C http://migre.me/5UMvX“(749 cliques)

“Dennis Ritchie, criador do Unix e da linguagem de programação C, morreu aos 70 anos. Conhecido como “dmr”, ele é considerado um dos pais da computação atual – se não fosse por ele, nem Bill Gates nem Steve Jobs teriam moldado o futuro da informática, uma vez que as primeiras plataformas criadas por ambos foram baseadas na linguagem C, desenvolvida por “drm”.”

8) “Os 10 filmes mais pirateados da história http://migre.me/5UR4j“(746 cliques)

“Avatar, de James Cameron, é o filme mais pirateado da história. Mesmo assim, o longa não deixou de render – seus lucros ultrapassam US$ 2 bilhões em todo mundo. Ele foi baixado 21 milhões de vezes.”

9) “Anonymous invade site da Bolsa de Nova York http://migre.me/5TEc7” (633 cliques)

“O grupo hacker Anonymous cumpriu suas ameaças e invadiu nesta segunda-feira (10) o site da New York Stock Exchange, que administra a Bolsa de Valores de Nova York. O ataque sinalizou o apoio do grupo e de outras organizações de hackers em apoio aos manifestantes do movimento Occupy Wall Street, acampados há três semanas no sul de Manhattan.”

10) “Galaxy Tab, da Samsung, viola patente do iPad, diz juíza americana http://migre.me/5Vswa” (556 cliques)

“Uma juíza dos Estados Unidos considerou que o tablet Galaxy, da Samsung Electronics, viola as patentes do Ipad, da Apple, mas ponderou que a companhia do Vale do Silício tem dificuldades em estabelecer a validade de suas propriedades intelectuais.”

—-

Leia mais:

• A semana passada do @link_estadao

• Outras semanas do @link_estadao