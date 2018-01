A semana do @link_estadao - Link - Estadão

Confira a lista dos dez tweets do @link_estadao mais populares na semana:

1) “Mark Zuckerberg mostra como deve ficar a página inicial do Facebook http://migre.me/5LdGd” (10.348 cliques)

“O Facebook anuncia mais mudanças hoje durante a F8, a conferência de desenvolvedores da plataforma, em São Francisco, Califórnia. A expectativa é de que o CEO Mark Zuckerberg confirme – o que até então eram apenas rumores – o serviço de música da rede social. O New York Times obteve de fontes a informação de que a empresa já teria fechados acordos com startups como Spotify, Soundcloud, Rhapsody, Rdio, MOG e Deezer; além do portal de vídeo VEVO. O site tem planos de usar a nova coluna de feed em tempo real, chamada de “ticker”, para permitir que usuários vejam o que seus amigos estão ouvindo e possam ouvir ao mesmo tempo.”

2) “Samsung quer proibir iPhone 5 http://migre.me/5KmOF” (1.645 cliques)

“A Samsung está considerando tomar medidas legais para proibir a venda do novo iPhone, da Apple, disse nesta terça-feira, 20, uma fonte próxima ao assunto, o que pode significar a ação mais agressiva por parte da companhia sul-coreana para se defender daquelas adotadas pela empresa norte-americana, que acusa a Samsung de ter copiado o design de seu smartphone.”

3) “O Link falou com exclusividade com Aloizio Mercadante, ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação http://migre.me/5JUJc” (1.576 cliques)

“Aloizio Mercadante quer mostrar que não caiu de paraquedas no ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. O ex-senador foi articulador para a aprovação da polêmica Lei Azeredo em 2008, para a qual propôs dez emendas. Agora corre para fazer valer o cargo. Participa de encontro com hackers, defende a cultura open source, enfatiza que foi o responsável por trazer a fábrica da Apple para o Brasil e promete aumentar o número de engenheiros no País, que tem um déficit histórico na área. Em entrevista exclusiva ao Link, ele diz querer que seu ministério seja um laboratório de transparência para o governo. Mas foge de assuntos espinhosos como a reforma da lei de direitos autorais ao dizer que estes “não lhe competem” – embora seu ministério participe da formulação da nova versão proposta pelo Ministério da Cultura.”

4) “Celular de ouro, orelhão de iPhone, scarlettjohanssoning e mais no servidor desta segunda-feira http://migre.me/5JVue” (1.458 cliques)

“O Twitter iniciou uma ação legal contra a agência de publicidade Twittad, que em 2008 registrou a palavra “tweet”. O processo iniciado na Justiça da Califórnia, nos EUA, tem como objetivo anular o registro original e passá-lo para as mãos do Twitter. O termo “tweet”, quem em inglês quer dizer piar ou pio, começou a ser usado por usuários do Twitter para definir os microposts e foi adotado pelo próprio site. As empresas tentaram acordo, sem sucesso, e o caso será decidido na Justiça.”

5) “YouTube converte vídeos para 3D http://migre.me/5Lk4K” (617 cliques)

“O YouTube anunciou na semana passada ferramentas de edição. Agora o site de vídeos estendeu a funcionalidade. Uma das novidades é a conversão de vídeos 2D para 3D. Em vez de usar duas câmeras e um programa específico para dar profundidade à imagem, uma ferramenta – ainda em versão beta – faz isso automaticamente a partir de um clique. Os resultados são melhores se for utilizada uma câmera 3D para a gravação.”

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

6) “As novas mudanças (http://migre.me/5KL94) já chegaram no seu Facebook? Gostou do que viu? O que mudaria?” (520 cliques)

“O Facebook mudou. E não estou falando do botão “Assinar”, nem das listas de amigos. Pelo seu blog oficial, a empresa anunciou alterações de interface no seu “Feed de Notícias”, que agora deve agrupar as principais atualizações de seus contatos de acordo com a frequência que o usuário acessa o site. Se duas vezes por semana, no Feed estarão as atualizações mais populares dos últimos dias; se o acesso é diário, aparecerão apenas os mais recentes.”

7) “Brasília terá Wi-Fi grátis para a Copa do Mundo http://migre.me/5JVBp“(434 cliques)

“Brasília terá uma rede Wi-Fi grátis até 2014. Os primeiros locais serão o entorno do Estádio Nacional de Brasília, o Parque da Cidade e a rodoviária do Plano Piloto. O governador do Distrito Federal, Agnelo Queiroz, lançou um plano para que a cidade seja a sede do jogo de abertura da Copa – e a conexão faz parte dos esforços do governo para conseguir isso.”

8) “Facebook anuncia nova plataforma social http://migre.me/5Lif7“(428 cliques)

“O Facebook anunciou nesta quinta-feira, 22, mudanças que pretendem alterar a forma como os usuários compartilham conteúdo como música, filme e notícias na rede social. O perfil dos usuários também vai ganhar uma mudança completa para permitir publicar fotos, textos e marcar eventos de acordo com o ano que ocorreram.”

9) “Compartilhamento de músicas no Facebook? http://migre.me/5JVyQ” (360 cliques)

“Na quinta-feira, 22, o Facebook realiza em São Francisco, na Califórnia, a conferência anual de desenvolvedores, chamada de F8. E, como às vésperas de todo grande evento de empresas de tecnologia, os rumores sobre o que deve ser anunciado estão ganhando força.”

10) “E o horário político chegou no Twitter http://migre.me/5L8TI” (356 cliques)

“Como se não bastasse preencher um espaço obrigatório na televisão, o horário político eleitoral vai chegar ao Twitter. A empresa anunciou nesta quarta-feira que aceitará veicular tweets pagos de candidatos políticos, mirando principalmente as eleições presidenciais norte-americanas de 2012, na quantidade de propaganda que a disputa consegue produzir e na tendência de partidos e marketeiros gastarem cada vez mais dinheiro com campanhas em mídias sociais.”

—-

Leia mais:

• A semana passada do @link_estadao

• Outras semanas do @link_estadao