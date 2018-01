A semana do @link_estadao - Link - Estadão

Confira a lista dos dez tweets do @link_estadao mais populares na semana:

1) “Novo Macbook Air chega este mês http://migre.me/53usB” (1396 cliques)

“A Apple começará a vender a mais recente versão do Macbook Air no final deste mês, sendo a primeira entrega formada por 380 mil unidades, publicou o Economic Daily, de Taiwan, nesta terça-feira, 14, citando fontes da indústria.A publicação afirmou ainda que o iPad 3, previsto para ser lançado no quarto trimestre, terá resolução de imagem de cinco a seis vezes superior à da versão atual.”

2) “Você já viu a edição impressa do ‘Link’ dessa segunda? http://migre.me/52YEt” (1029 cliques)

Nesta edição, Jamil Chade, direto de Genebra, falou sobre a decisão da ONU em definir que o acesso à internet é, sim, um direito universal e deve ser protegido. Tem ainda o discurso do professor de Direito de Harvard, Lawrence Lessig, no e-G8; e a carta que o grupo de hackativistas Anonymous endereçou para a OTAN. Tem ainda um balanço do maior evento de games do ocidente, a E3; um papo com Fábio Lima sobre o Mobz e o conceito ‘crowdbooking’. Além disso um panorama do mercado de ‘crowdfunding’ do Brasil; uma análise sobre a opção da Apple pela nuvem e o futuro do computador e mais. Confira.

3) “Governo reduz impostos por banda larga http://migre.me/54BCp” (833 cliques)

“As novas diretrizes da política industrial do governo devem incluir isenção de impostos para o setor de telecomunicações, a exemplo das medidas adotadas para desoneração de tablets”

4) “Outras edições do ‘Link’ no papel http://migre.me/52ZrI” (447 cliques)

Todas as edições impressas do Link disponíveis em uma página só. Confira.

5) “Funcionário da Apple quer iniciar sindicato http://migre.me/52ZuL” (388 cliques)

“Um funcionário das lojas Apple começou uma campanha para sindicalizar os empregados da divisão de varejo da empresa, uma decisão rara para uma companhia conhecida por seus seguidores quase fanáticos e pela sua imagem vanguardista”

—-

6) “Spotify deve ser lançado nos EUA em julho http://migre.me/52YP7” (345 cliques)

“Já é quase certo: o Spotify está preparando sua chegada aos EUA. O serviço de streaming popular na Europa deverá começar a funcionar no país no início de julho. O início das operações da empresa por lá é importante porque o modelo de streaming deu certo na Europa, mas é preciso saber como o mercado americano reage a ele – e essa resposta deve sair ainda neste ano”

7) “Facebook faz bem, diz pesquisa http://migre.me/54hLB” (325 cliques)

“Contrariando a crença popular de que cultivar ‘amigos no Facebook’ pode prejudicar a capacidade das pessoas de fazer amigos na vida real, pesquisas sugerem que usuários de sites de redes sociais possuem maiores níveis de ‘bem-estar social’.”

8) “Google faz Doodle especial e transmitirá eclipse ao vivo pelo Youtube (por @rodmartins) http://migre.me/53Sxz” (285 cliques)

“Hoje só se falará em eclipse lunar na internet brasuca. Está no topo dos TTs desde cedo. Para entrar na onda, além de transmitir ao vivo pelo YouTube, o Google também transformou seu logotipo em uma reprodução do eclipse.”

Eclipse pelos olhos do leitores

9) “Depois de ‘Eduardo & Mônica’… ‘Tempo Perdido’ (por @rodmartins) http://migre.me/54F2s” (279 cliques)

“Depois de Eduardo & Mônica, Tempo Perdido, também da Legião, vira videoclipe com Wagner Moura e Alinne Moraes. Segundo informam os créditos, faz parte da trilha sonora do filme O Homem do Futuro.“

10) “Apple começa a vender iPhone 4 desbloqueado nos EUA (via @radar_tec) http://migre.me/53Lro” (279 cliques)

“A Apple iniciou a venda do iPhone 4 desbloqueado nos Estados Unidos e na Apple Store. No site da loja virtual, a Maçã vende o produto como a ‘melhor escolha’ para quem não quer estar vinculado a uma operadora por anos ou prefere usar outra quando está em viagem.”

—-

