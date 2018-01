A semana do @link_estadao - Link - Estadão

Confira a lista dos dez tweets do @link_estadao mais populares na semana:

1) “Twitter em português revela preconceito: só se fala em ‘orkutização’ http://migre.me/50r4a (via @estadao @youpix)” (1845 cliques)

“O Twitter acaba de anunciar que vai ter uma versão inteirinha em português do Brasil… também, pudera, estamos entre os 5 países que mais usam a rede social e somos os maiores da América Latina. A notícia deixou todo mundo alvoroçadinho, deixando a hashtag #twitterpt nos Trending Topics e revelando o lado mais podrão dos quase 5 milhões de tuiteiros brasileiros: O PRECONCEITO!” (Fonte: Bia Granja/Youpix)

2) “iPhone terá sensor para impedir gravações ilegais (via @radar_tec) http://migre.me/4JHIr” (1634 cliques)

“A Apple registrou pedido de patente de uma tecnologia que tentará impedir os donos de iPhone de fotografarem ou filmarem shows ou filmes ilegalmente. Segundo o Mobile Marketing Watch, trata-se de um sensor infravermelho capaz de detectar a gravação ou fotografia de um conteúdo protegido por direitos autorais.”

3) “Em versão traduzida do Twitter, ‘Trending Topics’ vira ‘Tópicos da Tendência’ http://migre.me/50mfr” (1182 cliques)

“A força-tarefa para traduzir o Twitter para português do Brasil foi concluída. O trabalho voluntário na Central de Tradução do Twitter começou no dia 11 de maio e, segundo post no blog oficial, em três dias tudo estava pronto. A partir desta terça-feira, os usuários brasileiros podem usar o site no idioma do País.”

4) “Twitter é traduzido para português do Brasil em tempo recorde http://migre.me/50kyH” (1114 cliques)

“Começando hoje, o Twitter estará disponível em Português Brasileiro. Após adiciornamos o idioma na nossa central de tradução, o site foi completamente traduzido em apenas três dias tornando este projeto de tradução o mais rápido do Twitter.” (Fonte: Blog Twitter)

5) “- Holandesa tatua a foto de perfil de 152 amigos do Facebook no braço http://migre.me/50TyH” (854 cliques)

“Uma holandesa decidiu carregar sempre consigo seus entes mais queridos. Onde? Engana-se quem pensou “no coração”. Ela tatuou o avatar de 152 de seus amigos do Facebook no braço direito”. Depois se descobriu que a tatuagem, na verdade, era falsa e o vídeo fazia campanha de marketing viral da empresa Pretty Social, que vende produtos como bolsas, papeis de parede e pôsteres com os avatares dos amigos do Facebook do comprador impressos.

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/ApOWWb7Mqdo" width="425" height="350" wmode="transparent" /]

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

6) “Novo iOS da Apple é desbloqueado um dia após seu lançamento http://migre.me/50tkq” (682 cliques)

“Membro de uma equipe de desenvolvedores para o sistema operacional da Apple para aparelhos móveis (iPhone OS ou iOS) desbloqueia o software menos de um dia após a fabricante anunciar a nova versão em evento.”

7) “Sabia que o Brasil tem um Partido Pirata? (Link no Papel) http://migre.me/4JInA” (625 cliques)

“Tjack fala do Rio Grande do Sul, Mario_Joaquim dá o recado da Bahia, Jhe impõe cariocamente suas ideias, enquanto o Blap, do Distrito Federal, o Kurunko, de São Paulo, e um colega anônimo do Pará rasgam um debate interminável. “Precisamos esclarecer o fluxograma de formalização do partido”, escreve um deles. “Mas quem vai me ajudar na Tesouraria?”, suplica a outra. “EEEI!! Reunião encerrada! Obrigado, Piratas. Avante!” “Avante!”. Essa reunião aconteceu via internet, na plataforma de bate-papo IRC.”

8) “Twitter agora encurta links automaticamente http://migre.me/51ghP” (532 cliques)

“O Twitter colocou no ar, na terça-feira, 7, uma função que há muito era esperada: o encurtador automático de endereços de sites (URLs). A ideia, segundo o blog oficial do serviço, é aumentar a segurança dos usuários, que saberão para que páginas serão direcionados, pois o link gerado será uma versão encurtada do endereço original.”

9) “Novo Wii tem controle com tela de toque http://migre.me/50iwG” (470 cliques)

“A Nintendo apresentou nesta terça-feira, 7, o console que pretende ser o sucessor do Wii: o Wii U. O console inclui um novo controle com tela de toque.”

10) “Hackers atacam Nintendo, mas não há prejuízos (via @radar_tec) http://migre.me/4JHwm” (367 cliques)

“A Nintendo, fabricante japonesa do videogame Wii, também foi vítima de ataque de hackers. A empresa informou no domingo, 5, que o servidor de uma filial nos Estados Unidos foi acessado ilegalmente “há algumas semanas”, de acordo com a agência de notícias do ‘The New York Times’.”

—-

Leia mais:

• A semana passada do @link_estadao

• Outras semanas do @link_estadao