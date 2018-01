A semana do @link_estadao - Link - Estadão

Confira a lista dos dez tweets do @link_estadao mais populares na semana:

1) “Falha no IE permite roubo de senhas http://migre.me/4E6t4” (2313 cliques)

“Um pesquisador de segurança na computação encontrou um defeito no navegador Internet Explorer, da Microsoft, que segundo ele poderia permitir que hackers roubassem senhas de acesso ao Facebook, Twitter e outros sites. Ele definiu a técnica como ‘sequestro de cookies’.”

2) “iPad 2 já tem preço oficial no Brasil http://migre.me/4Dmfu” (1860 cliques)

“O segundo modelo do tablet da Apple será mesmo lançado nesta sexta-feira, 27. Na noite desta terça-feira, 24, revendedoras da Apple, Saraiva e Fast Shop, publicaram em seus sites os preços oficiais do aparelho. Em e-mail enviado a clientes, a Fast Shop também informou sobre a chegada do aparelho no fim desta semana. Assim como em todos os países em que lançou o iPad 2, a Apple vai manter o mesmo preço cobrado anteriormente pelo primeiro modelo no Brasil, a partir de R$ 1.650.”

3) “CONFIRMADO: iPad 2 deve começar a ser vendido no Brasil neste final de semana http://migre.me/4CoQz” (1523 cliques)

“Os iPads 2 já estão nas lojas brasileiras e agora é só aguardar o aval da Apple para que as vendas da segunda versão do tablet comecem de vez no Brasil. O Link entrou em contato com algumas revendedoras da Apple que confirmaram: o iPad 2 deve começar a ser vendido neste final de semana em lojas brasileiras — provavelmente na sexta-feira, 27 — quase dois meses depois da homologação pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).”

4) “Outros sites da Sony são invadidos http://migre.me/4CVdt” (633 cliques)

“As ações da Sony se recuperaram após atingir as maiores desvalorizações em dois meses, depois que a companhia informou que seu lucro operacional este ano ficaria em linha com o do ano passado, aliviando preocupações quanto ao impacto do terremoto em março.”

5) “Porto Seguro é a primeira operadora virtual (por Ethevaldo Siqueira) http://migre.me/4CNAd” (568 cliques)

“A Porto Seguro Telecomunicações é a primeira operadora virtual de telefonia celular do Brasil, em associação com a Datora Telecom, a Ericsson e a TIM. Conhecidas internacionalmente pela abreviatura MVNO (de Mobile Virtual Network Operators), as operadoras virtuais de telefonia celular constituem um dos modelos de competição mais interessantes e originais em telefonia. Seu objetivo central é oferecer serviços diferenciados e personalizados de telefonia celular.”

6) “Twitter finalmente compra TweetDeck http://migre.me/4CVhG” (537 cliques)

“O Twitter adquiriu a ferramenta de gestão de tweets, o TweetDeck, em uma operação avaliada em mais de US$ 40 milhões que não foi confirmada oficialmente mas foi anunciada nesta terça-feira, 24, pelo site da emissora CNN.”

7) “Presidente do Twitter entra para o governo (via @radar_tec) http://migre.me/4EHME” (522 cliques)

“O presidente do Twitter, Dick Costolo, será o novo integrante do Comitê Nacional de Aconselhamento de Segurança em Telecomunicações dos Estados Unidos (NSTAC, na sigla em inglês). O comunicado oficial foi divulgado ontem no site da Casa Branca.”

8) “Ballmer confirma novo Windows em 2012 http://migre.me/4CVjd” (503 cliques)

“O presidente-executivo da Microsoft, Steve Ballmer, confirmou na segunda-feira, 23, que a próxima versão do sistema operacional Windows chegará ao mercado em 2012 em edições para computadores pessoais e tablets, publicou o site da empresa.”

9) “Metade dos usuários tem palavrões no perfil do Facebook (por @rodmartins) http://migre.me/4E1EL” (494 cliques)

“47% dos perfis no Facebook contém palavrões. E, segundo estudo da Reppler, 56% não foram postados pelos donos, mas por amigos. A consultoria diz que a brincadeira pode custar uma vaga de emprego, já que é cada vez mais comum recrutadores vasculharem a vida do candidato na rede.”

10) “Psicanalistas nas redes socias. Pode? (Link no Papel) http://migre.me/4CiMR” (488 cliques)

“Em uma sessão de psicanálise, o divã fica posicionado de costas para a poltrona do analista. É um princípio freudiano: o profissional não deve ser visto durante a sessão. Mas hoje qualquer especialista pode ser visto pelo Google. Isso se for necessário. Porque há analistas com perfis em redes sociais. E que twittam. Será que eles estão virando o divã?”

