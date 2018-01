A semana do @link_estadao - Link - Estadão

Confira a lista dos dez tweets do @link_estadao mais populares na semana:

1) “Inspirados pelo Facebook, casal batiza filha como ‘Like’ (por @rodmartins) http://migre.me/4yApS” (4318 cliques)

“Um casal israelense se inspirou no Facebook e batizou a filha recém-nascida como ‘Like’ – o botão conhecido como ‘Curtir’ aqui pelas bandas tupiniquins. Os pais, Lior and Vardit Adler, dizem que não foram pagos, apenas ‘curtiram’ o significado da palavra e queriam dar um nome ‘único’ à garota.”

2) “MP dos tablets deve ser publicada nesta semana http://migre.me/4yFsM” (2019 cliques)

“A Medida Provisória (MP) que zera a alíquota de PIS e Cofins dos tablets será publicada no Diário Oficial da União e enviada ao Congresso Nacional esta semana, informou nesta segunda-feira, 16, o secretário de Telecomunicações do Ministério das Comunicações, Nelson Fujimoto. A MP reduz de 9,25% para zero a incidência dos dois tributos nos tablets.”

3) “Tablet pode ficar 36% mais barato http://migre.me/4z5ri” (1153 cliques)

“O conjunto de incentivos que o governo prepara para desonerar a produção de tablets — a Medida Provisória (MP) que zera a alíquota de PIS/Cofins e a portaria interministerial que incluirá os tablets no Processo Produtivo Básico (PPB) — reduzirá o preço desses produtos em até 36%.”

4) “99% de aparelhos Android podem vazar dados pessoais http://migre.me/4zc4e” (944 cliques)

“Pesquisadores alemães da Universidade de Ulm descobriram que invasores podem obter dados de autenticação de 99% dos usuários do sistema operacional do Google, Android, e usar a conta roubada sem ser notado.”

5) “Pirataria transforma livro em ‘bestseller’ antes mesmo de ser lançado (por @rodmartins) http://migre.me/4ziOG” (890 cliques)

“Pirataria diminui as vendas? Com o autor Adam Mansbach foi o contrário. Seu ‘livro de ninar para adultos’, Go the Fuck to Sleep, caiu na rede antes de ir para as livrarias, em formato PDF, gerando burburinho entre os leitores de língua inglesa.”

6) “Apple deixa pessoas em estado próximo a de ‘fervor religioso’, dizem neurocientistas http://migre.me/4AcI0” (742 cliques)

“As filas em véspera de lançamento, a devoção irracional pelas ideias da empresa, o fanatismo pelo guru Steve Jobs: o culto à Apple já foi identificado faz tempo. Quem acompanha tecnologia costuma chamar os seus fiéis de applemaníacos ou meramente fanboys. Mas o que era apenas suspeita agora foi comprovado por um grupo de neurocientistas britânicos, que sugeriu que o cérebro dessas pessoas entra em um estado similar ao fervor religioso quando expostos a imagens relacionadas à marca, como o seu logotipo ou fotos de um iPad brilhante, recém saído da caixinha.”

7) “Games agora são arte e devem receber incentivo governamental http://migre.me/4z3US” (733 cliques)

“O National Endowment for the Arts, principal órgão norte-americano de fomento cultural, reconheceu na última semana que “games interativos” também são arte e merecem incentivo governamental. A decisão foi considerada uma vitória por grande parte dos produtores independentes de jogos, mas foi considerada dúbia pela indústria.”

8) “Operadora coreana quer trazer 4G ao Brasil http://migre.me/4yGiy” (729 cliques)

“A SK Telecom, maior operadora de telefonia móvel da Coreia do Sul, quer oferecer banda larga de quarta geração (4G) no Brasil. A informação foi dada nesta segunda-feira, 16, pelo ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, que esteve na semana passada na Coreia. Segundo o ministro, os coreanos querem ofertar banda larga 4G na faixa de 2,1 GHz, por meio de duas tecnologias associadas: uma via rádio e outra via satélite.”

9) “Playboy dribla Apple e estreia nudez no iPad http://migre.me/4Ayl7” (647 cliques)

“A Playboy divulgou nesta quinta-feira a alternativa que achou para burlar a proibição da App Store, da Apple, de mostrar fotos de mulheres peladas. A revista lançou uma versão web do seu aplicativo, acessada pelo navegador Safari do iPad, e com isso conseguiu inserir as fotos que fizeram a sua fama. Todas as fotos, aliás, desde o lançamento em 1953.”

10) “Nova falha de segurança tira PSN do ar http://migre.me/4zFss” (419 cliques)

“A Sony anunciou nesta semana que estava fazendo os últimos preparativos para colocar a PlayStation Network novamente no ar, depois do ataque de hackers que desestabilizou a rede e expôs dados de jogadores de todo o mundo. Muito criticada, a empresa se desculpou publicamente e teve que dar explicações sobre a falha ao Congresso norte-americano. Nesta quarta-feira, quando tudo já parecia estar resolvido, aparentemente a rede foi atacada novamente, ou estaria vulnerável. Foi o que noticiou o site dedicado aos games Nyleveia, que descobriu que os hackers poderiam mudar as senhas das contas apenas ao inserir o e-mail e a data de nascimento do cliente cadastrado, justamente os dados que vazaram no ataque à PSN.”

