A semana do @link_estadao - Link - Estadão

Confira a lista dos dez tweets do @link_estadao mais populares na semana:

1) “Apple vai produzir iPad no Brasil ainda este ano, diz ministro http://migre.me/4eqdg” (1.618 cliques)

O ministro da Ciência e Tecnologia, Aloizio Mercadante, confirmou que a Apple e a Foxconn vão mesmo produzir o iPad no Brasil até o fim de novembro deste ano. A declaração foi feita na China, onde o ministro está acompanhando a presidente Dilma Rousseff.

2) “O som do terremoto (do TV sem TV) http://migre.me/4fxUO” (413 cliques)

Cientistas conseguiram gravar o som do terremoto que abalou o Japão no dia 11 de março. Confira.

3) “O casamento digital britânico (Link no Papel) http://migre.me/4dFVI” (307 cliques)

Príncipe William e Kate Middleton vão se casar no dia 29 de abril. É o primeiro matrimônio da família real britânica a ser transmitido pela internet via streaming, com direito a aplicativo de celular própria e muitos, muitos brindes no mínimo curiosos.

4) “O verdadeiro significado de uma ‘cutucada’ no Facebook (por @rodmartins) http://migre.me/4fpwg

” (292 cliques)

Já se perguntou para que serve aquele botão “Cutucar” do Facebook? Muito provavelmente nem você, nem o próprio Mark Zuckerberg poderiam dizer exatamente. Mas há algumas pistas aqui…

5) “Motorola Xoom e Atrix estarão à venda até o fim de abril http://migre.me/4expt” (281 cliques)

A Motorola chegou com seus aparelhos-promessas no Brasil. O tablet Xoom e o smartphone Atrix vieram ao mundo para reposicionar a empresa no mercado e disputar fatias com a rival Apple e seus iPads e iPhones.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

6) “Cai consumo de computadores no mundo http://migre.me/4fpsf” (281 cliques)

A indústria de informática levou um susto neste começo de ano. O total de desktops, notebooks e netbooks vendidos neste primeiro trimestre foi de 84,3 milhões, cerca 1,1% que o mesmo período em 2010. Tendência?

7) “O iPad brasileiro (por @rcruz). Assista: http://migre.me/4eVUB” (206 cliques)

O jornalista do caderno Economia & Negócios do Estado Renato Cruz comentou sobre o início da produção de produtos da Apple no Brasil e chances de futura queda nos preços de iPads, por exemplo, para o consumidor final. Veja o vídeo.

8) “TV digital chega a 46% dos brasileiros http://migre.me/4fxS1″ (195 cliques)

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) anunciou que o serviço de televisão digital no Brasil chegou a 45,98% da população. Em números, são 87,7 milhões de pessoas com acesso em 480 municípios e 102 emissoras operando.

9) “As finanças do Google http://migre.me/4fxTo” (175 cliques)

Em 2011 o Google planeja contratar 6.200 novos funcionários. Com as despesas a mais, analistas comentaram que já no início do ano, os lucros da gigante Google estaria diminuindo. O recém-empossado CEO Larry Page deveria se preocupar?

10) “Telefônica terá de investir em banda larga http://migre.me/4e3fl” (169 cliques)

A Anatel aproveitou o poder de decidir sobre a incorporação da Vivo pela Telesp (ambas sob controle da espanhola Teléfonica) para exigir contrapartidas. Entre elas o aumento de cobertura de ADSL de 400 mil novos pontos de acesso e ampliação da cobertura de internet móvel 3G para no mínimo 150 municípios. Isso até o final de 2012.

—-

Leia mais:

• A semana passada do @link_estadao

• Outras semanas do @link_estadao