A semana do @link_estadao - Link - Estadão

1) “Novo mecanismo de busca do Twitter http://migre.me/4bKhY “ (710 cliques)

Na segunda-feira, 4, o Twitter atualizou seu mecanismo de busca. Agora, além de procurar pela palavra ou perfil específico, o sistema localizará tweets/profiles relacionados ao termo buscado, como pessoas que mais comentam sobre aquilo.

2) “Quantos usuários o Twitter tem? Muito menos do que te deixariam acreditar (via @businessinsider) http://migre.me/4bifV ” (658 cliques)

O Business Insider cansou de não saber o número real de contas ativas no Twitter. O site de microblogging divulga apenas que tem registradas 175 milhões de perfis – esse número se refere ao total de contas criadas desde 2006, quando o surgiu o Twitter. Graças ao trabalho de um conhecido que possui a API do site, eles descobriram números surpreendentes, que mostram que a quantidade de usuários ativos é bem menor que o divulgado.

3) “Conheça a maior biblioteca digital do país, com acervo de 32 milhões de arquivos (via @arquivo_estadao) http://migre.me/4bicc ” (607 cliques)

A tal biblioteca pertence à Universidade Gama Filho, que tem um consórcio com Open Archives Initiative. Por ele, todas as instituições participantes compartilham seu acervo tornando internacionalmente aberto. Atualmente, na Biblioteca Digital da UGF há 32 milhões de arquivos, compartilhados entre 1.435 universidades, entre elas estão Harvard, Yale, Oxford, Cambridge, Sorbonne , USP, Unicamp, UFRJ e FGV.

4) “RT @estadao Senadores ganharão iPhone 4 e chip para internet no iPad: http://migre.me/4c9ZM (via @cbonlinedf) ” (559 cliques)

Os parlamentares deverão receber uma cesta de presentes que inclui iPhone 4, chip para acessar a internet por um iPad, além da possibilidade de trocar os seus Fiat Marea antigos por novos Toyota Corolla.

5) “Passe suas fotos do Orkut para o Facebook http://migre.me/4bjkL ” (505 cliques)

Um brasileiro de 35 anos criou uma ferramenta que permite passar as fotos do Orkut (selecionando o álbum desejado) para o Facebook. Rafael Zanoni, de 35 anos, ainda membro da rede social do Google, garante que o processo é seguro e ele não fica com nenhum informação pessoal dos usuários do aplicativo.

6) “Anonymous ataca a Sony http://migre.me/4bIoL” (499 cliques)

O grupo de hackativistas Anonymous (os mesmos que derrubaram diversas empresas anti-Julian Assange, do Wikileaks) atacou novamente. Dessa vez, o alvo foi a Sony, que recentemente tem movido processos contra desbloqueadores do seu videogame Playstation 3. A chamada “Operação Vingança” atacava a empresa através da técnica DDoS, inundando seus servidores e tornando-o inoperante.

7) “Foo Fighters para degustação (do P2P) http://migre.me/4boLj ” (417 cliques)

A banda comandada por Dave Grohl, ex-baterista do Nirvana, decidiu inovar ao mesmo tempo que busca uma estratégia sustentável no contexto atual da cena fonográfica digital. O Foo Fighters colocou o seu novo disco para ser ouvido por streaming em seu site durante uma semana, antes do início da venda física do trabalho.

8) “Ana de Hollanda fica em saia justa ao defender uso do Facebook (do @radar_economia) http://migre.me/4cAMT ” (381 cliques)

O diretor do Centro de Tecnologia e Sociedade da Fundação Getulio Vargas, Ronaldo Lemos, comenta a participação da ministra da Cultura, Ana de Hollanda, em uma reunião na Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado, discutindo as recentes mudanças no site do Ministério, quando retirou o Creative Commons. Para ela, o “CC” é “uma marquinha, uma propagandinha de um serviço que uma entidade promove”. Perguntada sobre a permanência de marcas privadas e sem licitação no site como Youtube, Twitter e Flickr, a ministra respondeu confusamente, mas por fim justificou que “tudo isso foi colocado, aliás, na gestão passada”, assim como o “CC”, certo?

9) “Novo Twitter inacessível para alguns usuários http://migre.me/4c2sM ” (362 cliques)

O Twitter passou por problemas técnicos na terça-feira, 5. Em função das mudanças feitas na página inicial, alguma falha fez com que usuários perdessem o acesso ao layout “novo” e voltassem ao Twitter original. Os Trending Topics também ficaram sem funcionamento por cerca de 21 horas. O serviço está estável desde a tarde de quarta-feira, 6.

10) “O mapa do Facebook http://migre.me/4can8 ” (292 cliques)

A agência iCrossing do Reino Unido juntou informações sobre usuários do Facebook ao redor do mundo e montou um mapa-mundi sobre a rede social.