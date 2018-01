A sua YouTubelocadora - Link - Estadão

A loja de aluguel de conteúdo do YouTube ainda está dando seus primeiros passos, mas promete crescer depressa. O executivo Hunter Walk informou que o site oferecerá, em breve, a possibilidade de os usuários cobrarem taxas de aluguel pelos vídeos que subirem para o YouTube.

O serviço de aluguel ainda está disponível apenas nos Estados Unidos, mas sinaliza uma mudança na política de monetização do site. Essa é a primeira vez que usuários que colocam conteúdo no ar poderão ganhar dinheiro cobrando pelo acesso a seus vídeo e não compartilhando a receita de publicidade com o YouTube.

Até o agora, a única forma de lucrar com um conteúdo colocado no ar era pelo programa YouTube Partnership, lançado no ano passado. Ele permitia que os responsáveis por vídeos muito famosos ganhassem parte do lucro vindo de publicidade, mas era o próprio YouTube que dizia quem poderia ou não entrar no programa.

Com a taxa de aluguel cobrada pelo usuário, a monetarização de vídeos deve se expandir e ficar mais dinâmica. Mas as informações ainda são poucas: não se sabe, por exemplo, se todos poderão participar ou apenas quem sobe vídeos que alcançam muitas visualizações.