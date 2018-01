A tecnologia cria ou desfaz namoros? - Link - Estadão

Post publicado no:

Por Jenna Wortham

Tudo se encaixava no belo desconhecido que conheci num jantar na casa de amigos. Descobrimos que compartilhávamos de igual paixão pelos filmes de terror (quanto mais sanguinolentos, melhor) e de uma mútua predileção pelo bourbon.

No final da noite, trocamos números de telefones e fiquei esperando um novo encontro.

Até que recebi primeira mensagem de texto dele.

As sentenças eram pontilhadas por letras maiúsculas quando não eram necessárias, e por grandes espaços que nada tinham de normal. Os e-mails eram piores ainda. Raramente chegavam inteiros, em geral porque “enviar” era apertado antes da hora.

Fiquei horrorizada. Como costumo passar boa parte do tempo pensando e falando de tecnologia, fiquei imaginando como seria manter um relacionamento com alguém que tinha tão pouco domínio dos serviços e das ferramentas online — com que se preocupa a maioria das pessoas que conheço.

Evidentemente, há casos muito piores de desencanto com namorados. Uma amiga à qual confidenciei o caso, me contou que descobriu uma enorme coleção de jornais e cartazes de rua embolorados no apartamento do último sujeito com quem ficara. Outra contrapôs as minhas queixas relatando seus encontros com caras que se recusavam a desligar o iPhone durante as refeições e ocasionalmente ficavam obcecados com as mensagens mais recentes que ela recebia ou com as atualizações do perfil dela no Facebook. Ela observou que seria um alívio encontrar alguém que desconhecesse totalmente as preocupações digitais mais comuns.

Mas, em uma era em que a maior parte dos nossos relacionamentos se dá pela internet ou por celular, não há como negar que um bom conhecimento tecnológico é importante no jogo moderno da relação a dois.

Mas talvez eu esteja sozinha nisso. E os leitores? Já aconteceu de deixarem alguém porque tinha um texto horrível? Ou era incapaz de namorar nas salas de bate-papo antes de um encontro de verdade? Ou estas coisas são menos importantes do que, por exemplo, convicções políticas ou saber se Justin Bieber está no repeat num iPod?