A um mês da Campus Party de Recife - Link - Estadão

SÃO PAULO – A primeira Campus Party brasileira fora de São Paulo vai ser realizada em um mês, em Recife (PE). Com a abertura marcada para 26 de julho, a capital pernambucana foi escolhida para receber a segunda edição do evento neste ano, que seguirá a mesma estrutura das edições paulistanas.

Apesar de carregar Recife no nome, a Campus Party será no Centro de Convenções de Pernambuco, na Avenida Professor Andrade Bezerra, S/Nº, em Olinda. A capacidade será de dois mil campuseiros. As vagas para acampar já estão esgotadas e as restantes, para quem não vai ficar no camping, não passam de 300.

Quando o Link antecipou, em fevereiro, o lançamento da edição pernambucana, o diretor do geral da Campus no Brasil, Mario Teza, garantiu que a intenção era fixar Recife no calendário do evento. “Além disso, o plano é de que a edição do Recife não seja esporádica, mas que entre no calendário internacional do evento. “Recife vai entrar no circuito mundial da Campus Party.”

Os ingressos para campuseiros custam R$ 200 e podem ser comprados no site oficial do da CPRecife.

Uma novidade é a divisão das atividades, que desta vez terão nomes como: Cenário Pitágoras (antigo Inovação), Cenário Michelangelo (Cultura Digital), Cenário Galileu (Ciência), Stadium (Entretenimento) e Empreendedorismo.

Entre os destaques divulgados até hoje estão Julián Ugarte, fundador da ONG “Teto”; Rick Falkvinge, idealizador e fundador do Partido Pirata Sueco; Bel Pesce, uma empreededora brasileira do Vale do Silício; Mike Comberiate, idealizador do Robotics Boot Camp; e o bioartista Eduardo Kac.

Bogotá. Nesta segunda-feira, 25, começou a Campus Party de Bogotá, reunindo cinco mil campuseiros na quinta edição do evento de tecnologia na Colômbia. Por lá, os destaques serão Jon Maddog Hall, fundador da Linux International e tradicional participante da Campus; o ciborgue Neil Harbisson e Julien Fourgeaud, criador do Angry Birds, que estiveram na Campus Party de São Paulo deste ano. A CP de Bogotá acaba no dia 1º de julho.