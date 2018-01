A Verizon assume o erro - Link - Estadão

Em novembro, comecei no blog uma das minhas campanhas patenteadas “Pogue Fights for the Consumer” (“As Brigas de Pogue em favor do Consumidor”, em tradução livre). Notei que a operadora Verizon Wireless estava cobrando US$ 2 cada vez que os consumidores acidentalmente apertavam a tecla com uma seta para cima nos seus celulares flip — um atalho que vem programado no telefone para dizer “me conecte à internet”.

Pouco tempo depois, um dedo-duro que trabalha na Verizon me confirmou isto:

“Se você abre o flip e acidentalmente aperta a tecla com uma seta para cima, vê que o celular começa a se conectar à web. Então você aperta END na mesma hora. Bom, já é tarde demais. Você terá de pagar US$ 1,99 por aqueles 0,02 kilobytes de dados. É legal, sim. Ético, não.

Todo mês, 87 milhões de consumidores apertam essa tecla acidentalmente algumas vezes! Isso dá mais de US$ 300 milhões por mês em receita de dados por causa de uma simples confusão com o botão!

Nossos departamentos de marketing, de cobrança e técnico sempre souberam disso. Mas eles não conseguiram fazer nada — e por quê? Porque se você tem 87 milhões de consumidores pagando US$ 1,99, por que acabar com essa receita?”

Para meu prazer, a Federal Communications Comission (nota da equipe do ‘Link’: Comissão Federal de Comunicações, espécie de Anatel dos EUA) começou uma investigação no último inverno. Ela pediu explicações à Verizon.

A Verizon respondeu com um carta que, resumindo, negava tudo. Alegava que a operadora tinha instalado uma “página inicial” que dava a oportunidade de cancelar o erro do consumidor antes de ser cobrado.

“Tarifas não são cobradas quando o consumidor simplesmente abre o navegador de internet e carrega a página inicial da Verizon, processo que é programado como padrão”, disse a empresa. Para ser cobrado, a Verizon afirma, você precisa “navegar além” da página inicial.

A empresa estava querendo dizer: “Não é nossa culpa se nossos consumidores tapados estão sendo apanhados com essas taxas de US$ 2.”

Ainda assim, as tarifas de US$ 2 continuaram a aparecer. Os leitores continuaram a me encaminhar suas contas mostrando a cobrança. E eu continuei a detonar a Verizon por essa decepção.

Bom, estou contente em anunciar que a Verizon finalmente se confessou. Como o jornalista do New York Times Edward Wyatt reportou na segunda-feira, a empresa agora reconhece o problema da “apertada acidental” que custa US$ 2 — o mesmo que ela havia negado em dezembro:

“Aproximadamente 15 milhões de consumidores, que não têm planos de dados, foram cobrados por sessões de dados não iniciadas por eles em seus telefones”, disse a empresa no domingo. “Estes consumidores seriam normalmente cobrados usando a tarifa padrão de US$ 1,99 por megabyte, por cada dado trafegado a partir dos seus celulares.”

Há duas razões para celebrar aqui.

Primeiro, o “me desculpe” da Verizon vai se materializar em uma restituição de US$ 90 milhões aos consumidores. Feliz Natal!

Segundo, o F.C.C. — sim, seu tão denegrido governo — fez exatamente o que você esperava que fizesse. Assumiu que a empresa errou — embora ela também tenha enchido os bolsos dos lobistas — e a obrigou a fazer a coisa certa.

Obrigado, leitores, por me alertar sobre este problema em primeiro lugar. Neste dia, o sistema funcionou, e uma pequena boa ação foi feita no mundo.

* Texto originalmente publicado em 4/10/2010.