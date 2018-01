A volta de Tron - Link - Estadão

Em 1982, o diretor estreante levou o grande público ao mundo dos videogames graças ao thriller de ficção científica Tron, usando os princípios de computação gráfica que abriram o caminho para os grandes filmes em 3D de hoje em dia.

Agora a aguardada sequência do primeiro filme, chamada Tron: Legacy, que será lançado nos EUA em dezembro, está fadada a avançar ainda mais a tecnologia 3D e a performance digital.

Tron: Legacy conta a história do filho do desenvolvedor de videogames Kevin Flynn sendo dragado para o mundo digital que aprisinou seu pai nos últimos 20 anos.

O diretor Joe Kasinski se apropriou da tecnologia do filme sobre envelhecimento ao contrário O Curioso Caso de Benjamin Button para criar um personagem virtual humano chamado Clu, interpretado por Jeff Bridges, que também era o astro do Tron original.

“Um dos grandes saltos tecnológicos que tentamos fazer neste filme é fazer com que nosso vilão, Clu, que é interpretado por Jeff Brigdes, mas que parece o Jeff Bridges de 1982″, disse o diretor a milhares de fãs durante a feira anual de cultura pop Comic Con, que acontece em San Diego, nos EUA. “Jeff é quem guia a performance, mas ele é um personagem digital”.

Bridges disse que uma das coisas que mais lhe incomodava como ator era que, antes, diferentes atores eram contratados para atuar como versões mais jovens de um personagem num mesmo filme. “Agora você pode ser o mesmo personagem em diferentes eras, seja uma versão mais nova ou mais velha de você mesmo, digitalmente”.

De muitas formas, os produtores perceberam, ao fazer o novo Tron, que foram ajudados pelo tipo de tecnologia que foi apresentada como ficção científica no primeiro filme.

“A ironia é que há 28 anos nós estávamos tentando entender como colocar o personagem de Jeff Bridges no ciberespaço, então tivemos essa ideia maluca de escaneá-lo com um laser e fazendo-o parar dentro do grid do game”, disse o diretor do filme original, Lisberger. “Agora estamos fazendo Tron: Legacy e eles o escaneam com um laser e, em tempo-real, ‘bum’, ele aparece”.

Mesmo a tecnologia 3D por trás do filme, que foi desenvolvida por James Cameron e Vince Pace para Avatar, ganhou melhorias através de novas câmeras que chegaram ao mercado logo que as filmagens iam começar.

Kasinski diz que o resultado final é uma experência 3D que mergulhará o público ainda mais no filme do que a ação na tela.

Tron: Legacy se passa no mundo dos videogames e, claro, o público conhecerá o que acontece neste universo através de um game feito pela Disney Interactive Studios que funcionará como pré-âmbulo para o filme.

Tron Evolution, que será lançado pouco antes da estreia do filme, trará o elenco deste e servirá como ponte entre os dois filmes. O jogo será lançado em 3D estereoscópico tanto para PCs quanto para o PlayStation 3.

Lisberg disse que o fato da Disney estar lançando uma continuação depois de 28 anos vem de uma frase dita pelo personagem de Bridges no filme original: “Continue fazendo o que acha que é certo e espere para que tudo funcione no final”.

O ator Bruce Boxleitner disse que acredita que ainda há mais histórias no universo de Tron a serem contadas, caso o público abrace o novo filme.

De acordo com a recepção dos fãs na Comic Con, há uma grande possibilidade de que eles não tenham de esperar outros 28 anos para ver um terceiro fime.

/JOHN GAUDIOSI (REUTERS)