'A web que eu quero é a que me permite dizer o que eu penso' - Link - Estadão

SÃO PAULO – Se o discurso da presidente Dilma Rousseff era aguardado como o destaque na abertura do NETmundial, a ativista nigeriana Nnenna Nwakanma foi de fato a grande revelação do painel, levando os participantes e a própria presidente a aplaudi-la de pé. Cofundadora do Free Software and Open Source Foundation for Africa, a nigeriana, que representava a sociedade civil na abertura, elogiou as iniciativas do País, fez duras críticas à violação de privacidade e defendeu “a internet que queremos”, calcada na colaboração participativa e na defesa dos direitos humanos.

A ativista nigeriana Nnenna Nwakanma cita o discurso de Dilma na Assembleia na ONU de 2013, defendendo o direito à privacidade. FOTO: Roberto Stuckert Filho

“Precisamos da participação significativa dos indivíduos de países em desenvolvimento e de grupos sem representação”, afirmou ela. “O NETmundial nos oferece a oportunidade de mudar de conflitos cibernéticos para cooperação e solidariedade. Queremos uma internet na qual confiamos, que contribua para a paz, e não para a guerra. Uma internet de oportunidade e de justiça social.”

Nnenna parabenizou o País por seu pioneirismo na defesa de princípios para a rede, bem como citou o Marco Civil como exemplo de legislação que deveria ser aplicado em todo o mundo para garantir uma internet aberta e plural. “Estamos aqui porque confiamos no processo da internet mundial e na abordagem do Brasil. Gostaríamos de parabenizar a todos os brasileiros por isso”, disse Nnenna no discurso. Instantes depois, Nnenna falou ao Link:

Como é a “web que queremos”?

A web que queremos é real. Na web que queremos, você acorda de manhã e tem boa conexão de internet. Na web que queremos, eu mando um e-mail e ninguém o lê além da pessoa a quem eu o enviei, sem vigilância sobre os meus e-mails pessoais — essa é a web que eu quero. A web que eu quero é aquela que usaremos para ajudar uns aos outros, e aí entra o que eu falei sobre solidariedade. Eu não quero uma internet que será usada para fazer guerra, mas para propagar paz. A web que eu quero é a que me permite dizer o que eu penso. Não precisa ser o que você pensa, é a minha opinião, então eu tenho o pleno direito de dizê-la. Se você não gostar, diga o que você quiser também. Você entende que há diversos blogueiros e jornalistas na cadeia hoje porque eles dizem o que pensam na internet? Há países que estão adotando leis para punir pessoas que dizem o que pensam na web; eles não têm direito de ter uma opinião. Então, a web que eu quero é aquela que não só respeita os direitos humanos, mas a que é usada para disseminar o respeito aos direitos humanos.

Pela sua experiência, qual é hoje o principal desafio no uso da internet na África?

Acesso. O acesso sempre foi um problema na África; é muito caro. Há países africanos onde o custo de 1MB para acessar a internet é de duas a três vezes maior do que um salário médio. Você não pode pagar US$ 200 pelo acesso à internet quando ganha US$ 80 por mês — não é possível, você tem uma família. Estamos então buscando acessibilidade. A Alliance for Affordable Internet (aliança por internet acessível) é uma organização que está ajudando países a rever as suas políticas e a realizar mudanças que baratearão o custo da internet. E essa é uma das coisas que eu vim fazer aqui.

Qual é a sua visão sobre o documento de princípios e diretrizes de governança elaborado para o NETmundial?

Eu não estou satisfeita, mas eu aprecio o processo. O processo é ótimo, e eu quero agradecer o Brasil por nos dar essa oportunidade de passar por ele. O Brasil é um país líder na formulação de políticas de forma participativa e democrática — e é disso que precisamos na governança da internet. O documento está dividido em duas partes: princípios e a o roteiro de discussão de governança da internet. Os princípios dão uma base para aquilo que queremos construir. Eu gostaria de adicionar mais princípios, mas aí as pessoas vão achar que o documento está muito longo. Ainda acho que há coisas faltando; mas sei que não sou apenas eu sozinha, há outras pessoas. Não é só a sociedade civil como representante, mas há outros representantes, outras corporações. Então precisamos dialogar para que haja um consenso, pois estamos crescendo juntos, construindo juntos. Eu não estou 100% satisfeita, mas ainda estou comemorando, pronta para me esforçar. Sei que todos estão se esforçando, então por isso é que eu preciso saber ouvir outras pessoas.

Ontem o Marco Civil da Internet foi finalmente aprovado no País. Qual é a sua opinião sobre a nossa legislação?

Marco Civil? Yaaaaay! (grita ela). Marco Civil!! Como o Tim Berners-Lee (criador do web) falou, não precisamos do Marco Civil apenas para o Brasil. Precisamos de um Marco Civil para o mundo todo — por isso o chamamos de Carta Magna da internet. Nós certamente vamos voltar para o Brasil e, por favor, nos ajudem a entender como podemos fazer o Marco Civil na Costa do Marfim, África do Sul, no Egito, na Inglaterra, na França e no mundo todo. Não é só o Marco Civil da Internet do Brasil, mas um Marco Civil global. Isso é o que eu quero.