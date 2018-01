Aaron Sorkin fará filme sobre Steve Jobs - Link - Estadão

Roteirista de ‘A Rede Social’, filme sobre Mark Zuckerberg e seu Facebook, será o responsável pela adaptação

LOS ANGELES – O roteirista de A Rede Social, Aaron Sorkin, será o encarregado de adaptar para o cinema a biografia de Steve Jobs, escrita por Walter Isaacson e que a Sony Pictures transformará em longa-metragem, informou nesta terça-feira, 15, a edição digital da revista Variety.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

O livro Steve Jobs (Companhia das Letras, 2011) foi a obra mais vendida no site Amazon em 2011, com mais de 2,2 milhões de cópias comercializadas, e em suas páginas há testemunhos do próprio Jobs, com quem Isaacson manteve 40 entrevistas.

A Sony Pictures adquiriu em outubro do ano passado os direitos cinematográficos dessa biografia por um valor entre US$ 1 milhão e US$ 3 milhões.

Sorkin ganhou o Oscar de melhor roteiro adaptado por A Rede Social, filme baseado no livro Bilionários por Acaso (Intrinseca, 2010), de Ben Mezrich, e foi indicado outra vez esse ano por O Homem que Mudou o Jogo.

Steve Jobs gerou uma revolução no consumo eletrônico com produtos como o iPod, o iPhone e o iPad, e faleceu em 5 de outubro passado, aos 56 anos, após uma longa luta contra o câncer.

Até agora só foi produzido um filme sobre o empresário, chamado “Piratas do Vale do Silício”, no qual o ator Noah Wyle deu vida a Jobs.

Atualmente há outra produção em desenvolvimento, embora de caráter independente, sobre a vida de Steve Jobs. O filme tem o título de Jobs e será protagonizado por Ashton Kutcher, que já foi flagrado nas ruas vestido como o co-fundador da Apple.

/EFE