Abas do Chrome poderão identificar áudio - Link - Estadão

SÃO PAULO – Trabalha com muitas abas e de vez em quando tem dificuldade em descobrir de onde vem um som irritante que você quer desligar? O Google está trabalhando em um recurso que irá facilitar esse trabalho dentro do Chrome, seu navegador. As abas terão uma pequena animação gráfica que identifica se a página está reproduzindo algum som ou não.

O recurso já está disponível no Chrome Canary, a versão do navegador direcionada a desenvolvedores e “early adopters”, que ganha novos recursos antes. A presença da novidade no Canary é um bom sinal, mas não garante que ele chegue à versão final do Chrome.

Fizemos um rápido teste no Canary e a ferramenta se mostrou útil e funcional, identificando rapidamente o áudio de um vídeo no Youtube ou uma música que começa a tocar no Grooveshark. Veja uma imagem e repare na adição das barras que identificam a aba com áudio:

