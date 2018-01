Abertura da Copa supera cerimônia do Oscar em comentários no Facebook - Link - Estadão

FOTO: Nilton Fukuda/Estadão FOTO: Nilton Fukuda/Estadão

SÃO PAULO – A vitória do Brasil por 3×1 sobre a Croácia no jogo de abertura da Copa do Mundo gerou 58 milhões de postagens no Facebook, quase cinco vezes mais que a cerimônia de entrega do Oscar neste ano, informou a rede social.

A jogada mais comentada na rede social foi o gol de Neymar, que empatou a partida depois de um gol contra constrangedor de Marcelo. A segunda foi o pênalti polêmico que permitiu que Neymar colocasse a seleção brasileira à frente dos croatas.

Com 16 milhões de mensagens, o Brasil foi o País mais ativo no Facebook, seguido pelos Estados Unidos e Inglaterra. “Esse número represente mais de 20 vezes a capacidade de todos os estádios do Mundial”, disse a rede social.

A Copa representa uma importante oportunidade de negócios para empresas como o Facebook pela quantidade de fãs do mundo inteiro que usam as redes sociais para comentar o evento ao vivo.

