Abertura mixa"" - Link - Estadão

Abertura mixa""

Foi uma abertura “mixa”. Quem esperava que a segunda edição da Campus Party no Brasil, por ser maior, também tivesse uma estréia à altura se decepcionou. A festa de abertura não teve a empolgação da edição passada, que, mesmo com a falha no super-robô que marcaria o início da festa, foi salva pelos gritos do então ministro da Cultura, Gilberto Gil.

20/01/2009 | 04h38

Por Rodrigo Martins - O Estado de S. Paulo