Acabe com o feed de notícias do seu Facebook - Link - Estadão

“Não se distraia com o Facebook!”. FOTO: Reprodução “Não se distraia com o Facebook!”. FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – Você já parou para pensar em quanto tempo você gasta percorrendo o feed de notícias dos seus amigos no Facebook, vendo fotos de pessoas que você não conhece, convites para eventos inúteis e gente reclamando de qualquer coisa? Existe um jeito simples de acabar com isso – e tentar se distrair menos com o gramado ao lado – instalando uma extensão para Google Chrome.

O “Kill News Feed”, cujo slogan é “salvando o tempo que você gasta lendo coisas no feed de notícias”, pode ser instalado facilmente através do link a seguir. No lugar das atualizações de qualquer pessoa, a extensão escreve apenas um recado, em inglês: “Não se distraia pelos posts dos outros no Facebook”.

Mas e as mensagens? E a foto da festa que eu fui semana passada? E quando alguém me marcar em um post? Calma, calma: estará tudo lá, e você continua recebendo notificações sobre isso, além de, obviamente, poder continuar a postar atualizações de status no Facebook. Além disso, você pode continuar a ver o que cada pessoa postou em sua linha do tempo particular visitando o perfil delas — o mesmo vale para as páginas de empresas e publicações.