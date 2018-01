Ação da RIM sobe 12% após rumor de compra - Link - Estadão

Segundo jornal ‘Independent’, operadora Vodafone estaria considerando comprar a fabricante do BlackBerry

TORONTO – As ações da Research In Motion (RIM) dispararam nessa quarta-feira, 5, sob especulações de aquisição, um dia depois que os papéis da fabricante do BlackBerry caíram abaixo dos US$ 20 pela primeira vez em quase seis anos.

A ação fechou em alta de 12,36% na Bolsa de Nova York – o maior ganho em um único dia desde abril de 2009 – depois que o jornal Independent publicou uma reportagem dizendo que a Vodafone poderia considerar comprar a RIM, citando especulações do mercado.

A Vodafone se recusou a comentar a reportagem, mas observadores da indústria disseram que seria muito incomum para a companhia de serviços wireless comprar uma fabricante de celulares.

As ações da RIM têm sido prejudicadas nos últimos dias devido a especulações sobre como a fabricante canadense responderia ao forte declínio de seus papéis neste ano.

A RIM perdeu mais de 60% de seu valor de mercado em 2011, com alertas sobre os lucros, atraso nos produtos e uma recepção fraca de seu tablet PlayBook contribuindo para a volatilidade.

Os dispositivos da companhia perderam participação de mercado para o iPhone, estandarte de ouro da Apple, e outros dispositivos que utilizam o software Android, do Google.

