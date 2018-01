Ação do Facebook atinge US$ 50 pela primeira vez - Link - Estadão

Preço de ação na Nasdaq é recorde e mostra alta de 87% em relação ao valor da companhia no começo do ano

SÃO PAULO – As ações do Facebook na bolsa Nasdaq atingiram US$ 50 dólares pela primeira vez na história na manhã da quinta-feira, 26. É um recorde para a companhia, que registra alta de 87% em relação ao seu valor no começo de 2013.

É um bom cenário para a empresa, após passar por quedas dolorosas ao longo de seu primeiro ano como uma companhia de capital aberto.

Em julho, a empresa finalmente conseguiu recuperar seu status inicial de US$ 38 por ação, e chegou aos US$ 45 no começo de setembro.

A melhora parece ter acontecido pelas expectativas otimistas do mercado com relação ao futuro do Facebook, especialmente no que diz respeito à sua expansão mobile e a inclusão de propagandas no Instagram e a chegada de anúncios em vídeo à rede social.

A recente alta leva o valor total do Facebook para cerca de US$ 120 bilhões, o que faz a empresa ser mais valiosa que outras gigantes da tecnologia como a Intel e a Qualcomm, e cerca de US$ 25 bilhões menos valiosa que a Amazon.