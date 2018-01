Ação do Facebook cai para menos de US$ 20 - Link - Estadão

Dúvidas sobre perspectivas de crescimento da empresa não param de circular

SÃO FRANCISCO – A ação do Facebook caiu para menos de US$ 20 dólares pela primeira vez nesta quarta-feira, 1, em meio a insistentes dúvidas sobre as perspectivas de crescimento, após uma série de executivos deixarem a empresa e o fim do período de proibição para funcionários da rede social venderem suas ações.

O papel atingiu uma mínima de US$ 19,91 durante negociações de forte volume no início da tarde. A ação perdeu quase metade de seu valor desde que estreou a US$ 38 dólares, na maior oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) de uma empresa do Vale do Silício.

A primeira de restrições ao papel do Facebook deixa de ser válida a partir de 16 de agosto, quando cerca de 271 milhões de ações serão disponibilizadas para negociações. Outros 243 papéis serão liberados entre meados de outubro e meados de novembro.

Mas o dia para o qual investidores estão se preparando é 14 de novembro, quando mais de 1,2 bilhão de ações passam a ser acessíveis a negociações.

O iminente fim do bloqueio de vendas também significa que analistas que participaram do IPO do Facebook entrarão novamente em um período de silêncio de 30 dias, possivelmente gerando mais incerteza a respeito de um papel cuja estreia esteve entre as mais problemáticas já vistas pelo mercado.

A primeira empresa norte-americana a estrear com um valor de mercado de mais de US$ 100 bilhões, o Facebook perdeu a simpatia de Wall Street à medida que investidores passaram a se preocupar com desaceleração no crescimento de sua receita.

No segundo trimestre, o Facebook registrou crescimento de 32% em sua receita, ante mais de 100% de crescimento no mesmo período no ano anterior.