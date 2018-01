Ação do Twitter passa dos US$ 50 - Link - Estadão

Em alta histórica, papel tem valorização após companhia anunciar novidades em publicidade

SÃO PAULO – Ao contrário do que aconteceu com o Facebook, os primeiros meses de capital aberto do Twitter têm sido uma grande lua de mel.

Depois de se valorizarem 72,7% na oferta pública de ações, no dia 8 de novembro, os papéis da empresa chegaram a valer US$ 52 na tarde desta terça-feira, 10, em alta histórica, com alta de 5,8% até o momento. Na segunda-feira, 9, as ações da companhia tiveram sua maior valorização desde o IPO, com alta de 9%.

O bom momento acontece após o Twitter divulgar que permitirá aos anunciantes direcionar suas campanhas para usuários, de acordo com o que esses próprios usuários fazem na rede social.

Chamado de “tailored audiences” (“audiências selecionadas”, em uma tradução livre), o programa é visto por analistas como uma ferramenta de marketing com grande potencial de lucro.

Especialistas também apontam que a compra da Topsy, especialista na rede social, pela Apple por US$ 200 milhões fez o mercado revalorizar as redes sociais.