Ação leva Wi-Fi para pontos de ônibus em SP - Link - Estadão

Ação de marketing durará dois meses e tem por objetivo anunciar o Firefox OS, sistema operacional da Mozilla

SÃO PAULO – Pontos de ônibus espalhados pela região da Berrini, Itaim Bibi e do Ibirapuera terão acesso Wi-Fi gratuito por um período de dois meses. Não, não se trata de uma política pública para liberar acesso livre à internet enquanto esperamos pacientemente por ônibus. A ação é uma operação de marketing da Vivo para dar mais visibilidade aos aparelhos com o sistema operacional Firefox OS, da Mozilla, lançados no mês passado, feito em conjunto com desenvolvedores da Telefónica, desde o ano passado.

Para tornar os pontos de Wi-Fi em pontos de ônibus realidade, as empresas fecharam parceria ainda com agência de publicidade DM9DDB e a Otima Concessionária de Exploração de Mobiliário Urbano, responsável pelos paineis de publicidade presentes nos novos pontos do município.

“Esta é a primeira ação desta magnitude que a cidade de São Paulo recebe. Sabemos o quanto o Wi-Fi gratuito em locais públicos é esperado pela população paulista. Por isso, ser a primeira marca a proporcionar isso nos abrigos de ônibus é um grande acerto”, diz um dos diretores da agência de publicidade, Felipe Snege, na nota de anúncio.