Acer faz caminho inverso da Nokia e prepara smartphone - Link - Estadão

Recentemente, a finlandesa Nokia, líder no mercado de celulares, anunciou o lançamento do seu netbook. Agora, é a taiwanesa Acer, terceira maior fabricante de computadores do mundo, que confirma o lançamento do seu novo e aguardado smartphone para 6 de outubro.

O Acer F1 vai rodar o novo Windows Mobile 6.5, além disso, vai ter tela touchscreen e câmera fotográfica de 5 megapixels. Seu preço – diga-se de passagem, bastante salgado – deve girar em torno dos US$ 550. A costumeira pergunta que fica é: quanto tempo vai levar até ele chegar por aqui?

