Acer substitui presidente - Link - Estadão

A taiwanesa Acer substituiu seu presidente-executivo em uma atitude inesperada nesta quinta-feira, 31, quase uma semana após reportar previsões pessimistas que provocaram a perda de US$ 1 bilhão em valor de mercado em quatro dias.

Seu presidente-executivo italiano, Gianfranco Lanci, deixará a companhia imediatamente devido a divergências quanto à estratégia necessária para enfrentar o sucesso do mercado de tablets, que canibalizou os lucros da Acer.

O executivo J. T. Wang assumirá o cargo, afirmou a Acer em comunicado.

A Acer, uma das marcas taiwanesas mais conhecidas, foi uma das forças dominantes do mercado de PCs, particularmente no segmento de netbooks de baixo custo. A empresa afirmou que agora também se focará no setor de tablets, uma área em que seus avanços têm sido mais lentos em comparação com os produtos das concorrentes, como o iPad, da Apple.

“O mercado mudou muito, e é por isso que nossa fórmula, bem-sucedida no passado, precisa ser ajustada”, afirmou Wang em uma coletiva de imprensa anunciando a mudança.

“Não vamos mais falar que somos a maior fabricante global de netbooks. Tampouco precisamos liderar o segmento de dispositivos móveis. Perseguiremos um maior valor agregado para nossa marca e mais lucros e aí sim falaremos em quantidade”, afirmou.

A Acer lançou seu novo tablet, o Iconia Tab, em fevereiro e afirmou na semana passada que novos modelos de tablets com lançamento programado para o segundo trimestre devem aumentar as vendas. No início deste ano, a empresa disse ter a meta de vender 6 milhões de tablets em 2011.

