Acessibilidade móvel - Link - Estadão

O Instituto Nokia de Tecnologia pretende lançar este ano três aplicativos para celular que podem facilitar tarefas diárias de pessoas com deficiência visual ou auditiva.

O Audio Aid é um deles e faz o celular vibrar quando detecta sons de campanhias ou alarmes no ambiente, o que pode ajudar um deficiente auditivo a saber se há alguém na porta de casa, se o telefone fixo está tocando ou mesmo alertar sobre um alarme de incêndio no prédio.

Já o Color Detector usa a câmera do telefone para captar imagens e reproduzí-las adequadas à visão de pessoas com daltonismo. O terceiro aplicativo, o Nokia Magnifier, é parecido e transforma o celular em um tipo de lupa, aproximando a projeção de qualquer imagem captada pela câmera do celular.

De acordo com o centro de pesquisa da Nokia, que tem pesquisadores baseados em quatro cidades do País (Brasília, Manaus, Recife e São Paulo), os três programas devem ser colocados para download na Ovi Store – a loja de aplicativos da Nokia – ainda este ano.