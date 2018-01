Acesso à web aumentou 75;3% em três anos - Link - Estadão

Os jovens são a maioria dos usuários, com aqueles entre 15 e 17 anos representando 62,9%. No entanto, ainda estamos longe de acabar com a exclusão digital dos estudantes: 40% deles (15 milhões) seguem sem opções de conexão.

A pesquisa mostra, no entanto, que pessoas de baixa renda também estão mais conectadas. As Lan houses passaram as conexões corporativas e assumiram o posto de segundo local de acesso à internet mais popular, sendo a escolha de 35,2% dos 26,6 milhões de brasileiros com mais de um ponto de acesso em 2008. Elas só perdem para as conexões domésticas, que são 57,1%.

No total, o IBGE apontou que 56 milhões de brasileiros acessaram a internet no ano passado, sendo que pouco menos da metade (47,5%) teve mais de um ponto disponível para a navegação.