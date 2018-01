Acessórios do HomeKit da Apple chegam às lojas mês que vem - Link - Estadão

REPRODUÇÃO

Tela do Switch no iPhone Tela do Switch no iPhone

A primeira leva de acessórios de automação doméstica compatíveis com a plataforma de software HomeKit, da Apple, como termostatos e controles de portões de garagem, começará a ser vendida em junho, anunciou a empresa na quinta-feira, 14.

O HomeKit é um conjunto de ferramentas no sistema operacional iOS 8 da Apple projetado para funcionar com dispositivos domésticos inteligentes. A companhia anunciou a plataforma de automação de moradias em sua conferência para desenvolvedores no ano passado, mas dispositivos compatíveis com o software ainda não apareceram nas lojas.

“O HomeKit foi disponibilizado há apenas alguns meses e já temos dúzias de parceiros que se comprometeram a levar acessórios compatíveis ao mercado. Estamos ansiosos para ver os primeiros que serão lançados no mês que vem”, disse a porta-voz da Apple Trudy Muller em comunicado, sem citar nomes. O anúncio refuta uma notícia do mesmo dia da revista Fortune de que produtos para o sistema só chegariam ao mercado em agosto ou setembro.

Entre os fabricantes que já anunciaram produtos para o software está a Insteon, que revelou em janeiro o Insteon Hub, um sistema que conecta interruptores, fechaduras, termostatos e luzes que mudam de cor. Através dele, comandos podem ser programados através de aplicativos ou mesmo pela asssitente de voz Siri. O Insteon Hub custa cerca de US$ 149,99 na pré-venda nos Estados Unidos.

Já o Switch, desenvolvido pela iDevices, é uma caixa que liga na tomada e conecta objetos da casa, de abajures a aparelhos de som, permitindo que sejam controlados através do iPhone. Os diferentes ambientes da residência podem ser visualizados na tela do smartph0ne e controlados à distância. O Switch ainda não tem data de lançamento ou preço.

A Apple não especificou onde os acessórios serão vendidos.

/ COM REUTERS