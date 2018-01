Acionista do Yahoo pede mudanças na empresa - Link - Estadão

Em conversa com fundador do site, acionista pede demissão do presidente do conselho da empresa e de outros diretores

O acionista do Yahoo Daniel Loeb pediu ao cofundador do site Jerry Yang a demissão do presidente do conselho da empresa, Roy Bostock, e de vários outros diretores como forma de recuperar a companhia após anos de performance fraca. Loeb dirige o fundo de hedge Third Point, que tem 5% de ações do Yahoo.

—-

Depois de pedir a demissão de Bostock na semana passada, Loeb falou ao telefone com ele e Yang, cobrando “uma mudança de liderança desesperadamente necessária”.

Durante a conversa, Bostock não “reconheceu qualquer responsabilidade” pelos problemas da companhia, afirmou Loeb em documento à Securities and Exchange Commission, órgão regulador do mercado norte-americano. Loeb afirmou ainda que “provavelmente” ele não vai renunciar do posto no conselho.

Em seguida, Loeb escreveu para Yang nessa quarta-feira, 14, mostrando apoio e oferecendo uma lista de candidatos “que poderiam trazer o Yahoo de volta ao lugar devido entre as maiores companhias de tecnologia e de mídia digital do mundo”.

“Como um fundador e grande acionista da companhia, o atual histórico de liderança deve influenciá-lo pessoalmente, além de prejudicar seu valor líquido. Pedimos que você faça a coisa certa para todos os acionistas do Yahoo e pressione por uma mudança de liderança desesperadamente necessária”, escreveu Loeb a Yang.

No começo do mês, a presidente-executiva Carol Bartz foi demitida por telefone por Roy Bostock e substituída interinamente pelo diretor financeiro Timothy Morse.

/ REUTERS

—-

