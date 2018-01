Ações da Adobe têm recorde de alta - Link - Estadão

As ações da Adobe Systems saltaram nesta quinta-feira, 7, após uma notícia na imprensa gerar rumores de que a companhia seria alvo de uma oferta de aquisição pela Microsoft.

Os papéis da produtora de softwares chegaram a subir até 17%, atingindo uma alta recorde de US$ 30 na sessão. Nesta tarde, a Adobe continuava em alta de 8,5%, aos US$ 27,88, na Nasdaq. Já as ações da Microsoft tiveram apenas uma leve valorização.

O jornal The New York Times publicou reportagem (reproduzida pelo Link) afirmando que o presidente-executivo da Microsoft, Steve Ballmer, havia tido “recentemente” uma reunião secreta com o CEO da Adobe, Shantanu Narayen, no escritório da companhia em San Francisco.

Os dois teriam discutido o domínio da Apple no setor de smartphones e as diversas opções para conter esse avanço, incluindo a possibilidade de compra da Adobe pela Microsoft, segundo o jornal, citando funcionários e consultores envolvidos nas discussões.

A Adobe preferiu não comentar a notícia, e a Microsoft não respondeu aos contatos.

/ REUTERS