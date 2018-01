Ações da Apple batem recorde - Link - Estadão

As ações da Apple ultrapassaram o valor de US$ 300 pela primeira vez nesta quarta-feira, 13, com investidores antecipando outro forte resultado trimestral da companhia graças, principalmente, ao iPhone.

Às 13h21 (horário de Brasília), os papéis da empresa exibiam valorização de 0,9%, a US$ 301,23. Na máxima até esse horário, chegaram a US$ 301,96. Desde o começo de setembro, as ações já avançaram mais de 20%.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

Nesta quarta-feira, a companhia anunciou que em 20 de outubro fará um evento para imprensa sobre sua linha de computadores Mac. A empresa prometeu dar detalhes da próxima versão de seu sistema operacional

Analistas vêm elevando as estimativas de lucro e preço-alvo para a ação da Apple antes da divulgação do balanço trimestral da companhia, que será apresentado na próxima segunda-feira, 18.

A média do preço-alvo para as ações da Apple, segundo analistas, é de US$ 350.

A expectativa é que a empresa reporte no início da semana que vem robusto crescimento trimestral de vendas do iPhone e do iPad, que deve ajudar a receita da companhia a superar os US$ 18 bilhões pela primeira vez.

/ REUTERS