Ações da BlackBerry sobem após prejuízo menor que o esperado - Link - Estadão

TORONTO – A fabricante de smartphones BlackBerry divulgou um prejuízo trimestral muito menor que o esperado nesta sexta-feira, levando os preços de suas ações para cima, mesmo com a receita e as vendas de smartphones da companhia tendo continuado a cair.

Às 12h22 (horário de Brasília), os papéis da empresa subiam 2,32% na bolsa de Nova York, a US$ 9,26.

A empresa, cujos dispositivos perderam terreno para o iPhone da Apple e os smartphones que utilizam o sistema operacional Android, do Google, vem cortando custos conforme se esforça para uma recuperação.

As despesas com pesquisa e desenvolvimento caíram 24% no quarto trimestre ante um ano antes, e os custos com vendas, marketing e administração caíram 35%.

Sob a liderança do novo presidente-executivo John Chen, a companhia canadense de tecnologia está focando em sua divisão de serviços, que administra dispositivos móveis nas redes internas de grandes clientes.

A fatia da receita da BlackBerry com hardware continuou a cair no trimestre, para 37%, ante 40% no terceiro trimestre e 61%o no quarto trimestre do ano anterior.

O prejuízo líquido da companhia ficou em US$ 423 milhões de dólares, ou US$ 0,80 por ação, para o quarto trimestre encerrado no dia 1º de março, comparado a um lucro de US$ 98 milhões, ou US$ 0,19 dólar por, um ano antes.

A receita caiu de US$ 2,68 bilhões para US$ 976 milhões. Analistas esperavam em média uma receita de US$ 1,11 bilhão, segundo a Thomson Reuters I/B/E/S.

Excluindo encargos de reestruturação e outros itens não recorrentes, a companhia teve prejuízo de US$ 0,08 por ação. A estimativa média entre analistas era de prejuízo de US$ 0,55.

