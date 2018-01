Ações da Netflix caem após projeção ruim - Link - Estadão

A empresa prevê que, após aumento no preço das assinaturas, número de novos clientes deve ser menor

O CEO Reed Hastings em setembro de 2010. FOTO: Mike Cassese (Reuters)

LOS ANGELES – As ações da companhia norte-americana de aluguel online de filmes Netflix caíam mais de 9% nesta terça-feira, 26, um dia após a empresa ter surpreendido investidores ao projetar uma pausa em seu normalmente explosivo crescimento de usuários.

Vários analistas, entretanto, aceitaram o ponto de vista da companhia de que uma desaceleração na base de novos assinantes pode ser uma reação temporária ao aumento de preço dos serviços anunciado neste mês.

Segundo a empresa, os cancelamentos de serviços devido ao aumento dos preços “será mais que compensado” no quarto trimestre, por conta de um ganho na receita média por usuário, disse o analista John Blackledge, do Credit Suisse, em um relatório de mercado.

A companhia informou na segunda-feira que vai fechar o terceiro trimestre com o mesmo número, ou pouco mais, de assinantes do que no segundo trimestre.

A Netflix anunciou no começo de julho que vai expandir seu serviço de transmissão de vídeos para a América Latina, inclusive o Brasil.

