Ações da Netflix desabam após previsão pessimista para 2012 - Link - Estadão

Locadora virtual perdeu muitos clientes depois de anunciar aumento de preços e mudança na gestão dos negócios

As ações da Netflix chegaram a cair mais de 7% nesta terça-feira, 22, após a companhia ter alertado sobre possíveis perdas para 2012, uma estimativa que levou analistas de Wall Street a cortarem seus preços-alvo para a companhia de aluguel online de filmes e de entrega de DVDs.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

Analistas da Caris, Janney, UBS e Wedbush Securities cortaram seus preços-alvos para a Netflix, citando as previsões da empresa. A companhia havia antecipado, primeiramente, perdas apenas para o primeiro trimestre de 2012.

O problema, segundo a locadora virtual, é que ela recentemente perdeu um “significativo” número de clientes, que não gostaram de decisões da companhia como aumentar seus preços e dividir seus negócios de streaming (transmissão pela internet) e de entrega de DVDs, uma estratégia que mais tarde foi abandonada.

As ações da companhia caíam 2,1% às 14h54 (horário de Brasília) na Nasdaq, após terem se desvalorizado em até 7% na abertura do pregão.

“Se não revertermos o sentimento negativo do consumidor sobre nossa marca, se continuarmos a experimentar significativos cancelamentos de clientes e um declínio em adições de assinantes, nossos resultados operacionais, incluindo fluxo de caixa, terão impacto adverso”, acrescentou a empresa.

Até começar a conquistar mais assinantes, a empresa disse que a receita trimestral ficaria relativamente estável. Para 2012, isso representa um prejuízo.

O ajuste das previsões da Netflix veio em um comunicado na noite de segunda-feira, no qual a empresa afirma que levantou US$ 400 milhões em capital novo com venda de dívida conversível para seu apoiador de longo prazo, a Technology Crossover Ventures, e ações a fundos gerenciados pela T.Rowe Price.

/ REUTERS