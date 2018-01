Ações da Pandora caem 9;3% após IPO - Link - Estadão

??? Após supervalorização em dia de abertura de capital na Bolsa, ações rádio online caem

Executivos da empresa comemoram pregão na Bolsa desta quarta. FOTO: Reuters

NOVA YORK – Ações da rádio online Pandora caíram 9,3% na Bolsa de Nova York (NYSE) um dia depois de sua chegada ao mercado. Ontem, o pregão terminou em alta de 8,88% apesar de ter começado o dia com aumentos de até 40%.

Com a queda desta quinta-feira, 16, as ações da empresa passaram a valer US$ 15,8, abaixo do valor de saída fixado em US$ 16 para a oferta pública de ações (IPO), com a qual arrecadou US$ 234,8 milhões.

A alta demanda por ações da rádio online fez com que a empresa subisse o piso de preço fixado para o IPO de US$7 a US$9 por ação para US$ 10 ou US$12, para finalmente aumentá-la até os US$ 16.

Nos primeiros minutos de atividade na Bolsa desta quarta as ações se valorizando atingindo impressionantes 40%, chegando aos US$ 22, mas conforme o pregão foi avançando esse ímpeto foi se desinflando e finalmente o avanço se reduziu aos 8,88%.

Menos animador foi o panorama de hoje dos títulos da empresa, que sofreram quedas contundentes afetados pelo temor pelos investidores de que a empresa não cresceria rápido o suficiente para manter o valor de mercado conquistado ao entrar na Bolsa.

Tomando por base o preço de fechamento da quarta-feira, – US$ 17,42 por ação – a empresa está cotada em 2,78 milhões de dólares, uma capitalização de mercado que alguns veem como exagerada para uma empresa que ainda não registrou lucros desde sua fundação em 2000 por Tim Westergren.

