Ações da Zynga recuam pelo segundo dia - Link - Estadão

EUA – A ação da Zynga chegou a recuar 13% em seu segundo pregão de negociação, abaixo do preço registrado na sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), à medida que investidores se mostraram preocupados com as perspectivas de crescimento da produtora de jogos online.

O CEO da Zynga, Mark Pincus. FOTO: FILIPE SERRANO/AE – 11/10/2011

Analistas afirmaram que a onda de vendas desta segunda-feira, após o IPO a US$ 10 por ação na quinta-feira, é semelhante à desvalorização de dois dígitos dos papéis da produtora de jogos japonesa Nexon desde que a companhia se tornou pública na última quarta-feira em Tóquio.

“Os investidores não estão interessados na Zynga– não com esses preços”, disse o analista Arvind Bhatia, da Sterne Agee.

Com as últimas perdas, a Zynga fica com valor de mercado de US$ 7,8 bilhões, menos que os US$ 8,9 bilhões atingidos quando ela se tornou pública. Investidores estão frustrados com a forte dependência da companhia da rede social Facebook e com a redução da velocidade do crescimento da sua receita nos últimos trimestres, acrescentou Bhatia.

A performance da ação da Zynga pode afetar outras companhias privadas que aguardam para se tornarem públicas como Yelp e até mesmo o Facebook, afirmaram analistas.

/ REUTERS