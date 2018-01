Ações de criadora de 'Candy Crush' têm queda em primeiro dia - Link - Estadão

NOVA IORQUE – O doce parece ter azedado — pelo menos no primeiro dia de capital aberto da King, empresa britânica conhecida pelo jogo Candy Crush Saga.

A empresa — cujo nome completo é King Digital Entertainment — estreou no pregão da bolsa de valores de Nova York (NYSE) com preço fixado de US$ 22,50 por ação, mas encerrou as atividades na bolsa nesta quarta-feira, 26, valendo US$ 18,99 por papel, com desvalorização de 15%. Ao todo, a companhia amealhou US$ 500 milhões com a abertura de capital.

No começo do dia, a empresa valia cerca de US$ 6 bilhões, mas a queda no preço dos papeis reduziu seu valor em US% 1 bilhão. Executivos da indústria passaram o dia atentos à primeira oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) de uma empresa de jogos desde a Zynga, em 2011, e buscaram varrer o ceticismo com relação a um mercado bastante volátil.

Segundo analistas, a preocupação dos investidores com relação à King é a dependência que a empresa pode ter de seu maior sucesso até aqui, podendo se tornar uma nova Zynga – a criadora de jogos como FarmVille e CityVille que fez seu IPO em 2012, e, após perder dinheiro na bolsa e interesse do público, teve de demitir funcionários. Hoje, as ações da Zynga são negociadas por US$ 4.

Após o sucesso de Candy Crush em 2013, a King tentou alimentar seu público com outros jogos potencialmente viciantes como Pet Rescue Saga, mas sem o mesmo sucesso dos doces viciantes. ”Uma vez que você tem um grande sucesso, é difícil ter outros. Quantas bandas foram que nem os Beatles”, diz Roger Kay, analista da Endpoint Technologies Associates. “Além disso, muitos IPOs tem tido grandes valorizações antes mesmo de acontecerem, o que frustra as expectativas dos investidores”.