Ações do Google batem os US$ 600 - Link - Estadão

As ações do Google apresentam nesta sexta-feira, 15, forte alta na Nasdaq, chegando momentaneamente a US$ 600 a unidade, o que não acontecia desde janeiro, e que foi possível graças aos bons resultados apresentados na quinta-feira pelo gigante californiano.

A companhia bateu as expectativas dos mercados ao anunciar um aumento de 32,3% em seu lucro no terceiro trimestre (em comparação com o mesmo período em 2009), que foi de US$ 2,167 bilhões.

Os dados foram recebidos com entusiasmo pelos investidores, o que impulsionou a demanda por suas ações e seu consequente encarecimento, de modo que pouco mais de duas horas depois da abertura do pregão, os papeis do Google atingiram a marca de US$ 600 por ação – alta de US$ 59,07 em relação ao valor do fechamento de quinta-feira, o que representa um aumento de 10,92%.

O valor, porém, ainda está longe do recorde histórico alcançado em novembro de 2007, quando as ações chegaram à marca de US$ 747,24 por unidade, antes da crise econômica que afetou a economia americana.

/ EFE