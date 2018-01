Ações do PayPal voltarão a ser cotadas no Nasdaq após cisão com eBay - Link - Estadão

FOTO: AFP FOTO: AFP

O sistema de pagamentos PayPal anunciou nesta quinta-feira, 14, que voltará a cotar no mercado Nasdaq quando acontecer sua cisão da companhia de comércio eletrônico eBay no terceiro trimestre do ano.

“Agora que vamos dar este passo para voltar a cotar de maneira independente, abrimos um novo capítulo na história do PayPal com um conjunto sem precedentes de ativos e vantagens”, disse o presidente da companhia, Dan Schulman.

O PayPal cotará no Nasdaq sob o símbolo “PYPL”, o mesmo que utilizava antes de a eBay comprar o sistema de pagamentos em 2002 pelo valor de US$ 1,5 bilhão, segundo destacou o presidente da companhia californiana.

O executivo-chefe da eBay, John Donahoe, tinha assegurado em setembro passado que o conselho de administração aprovou a cisão do negócio em duas empresas diferentes para melhorar a competitividade do popular sistema de pagamentos.

A eBay anunciou no final de abril que no primeiro trimestre do ano obteve um lucro líquido de US$ 626 milhões (US$ 0,51 por ação), enquanto seu faturamento subiu 4%, para US$ 4,448 bilhões.

/EFE