Ações do Twitter sobem 72;7% em 1º dia - Link - Estadão

Abertura de capital arrecadou US$ 1,8 bilhão, distribuído em 26 milhões de cotas; ação chegou a valer US$ 44,90

Altamiro Silva Júnior

d’O Estado de S. Paulo

NOVA YORK – O Twitter protagonizou ontem a oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) mais esperada do ano entre as empresas de tecnologia e arrecadou US$ 1,82 bilhão na estreia na Bolsa de Valores de Nova York (Nyse). Com o resultado, a empresa ultrapassou o Google – que arrecadou US$ 1,67 bilhão, em 2004 – como a segunda maior abertura de capital do segmento em toda a história, atrás apenas do Facebook, que arrecadou US$ 16 bilhões no IPO realizado em maio de 2012.

As ações, negociadas com o símbolo “TWTR”, chegaram a subir 92% e começaram os negócios cotadas em US$ 45,10, já bem acima do preço de venda fixado pela empresa, de US$ 26. Ao fim do pregão, as ações do Twitter fecharam a US$ 44,90 – uma alta de 72,7%. A máxima do dia foi US$ 55,09.

As negociações começaram cerca de uma hora e vinte minutos após a abertura do pregão, por conta do disputado leilão para estabelecer a cotação inicial. A empresa, com sede em São Francisco, na Califórnia, chegou à bolsa valendo US$ 14,4 bilhões, mas logo após o começo das negociações já era avaliada em cerca de US$ 30 bilhões. Ao fim do dia, incluindo ações restritas e outros papéis que podem ser exercidos nos próximos meses, o valor de mercado da empresa ultrapassou US$ 28 bilhões após a valorização da estreia.

Bandeira

Em Wall Street, no prédio sede da Nyse, uma enorme bandeira azul com o pássaro símbolo do Twitter foi colocada na fachada do edifício. Os fundadores do microblog foram ao pregão para tocar o sino de abertura, cerimônia que também contou com o ator Patrick Stewart.

Em entrevista ao canal de televisão norte-americano CNBC, o presidente executivo (CEO) do Twitter, Dick Costolo, disse que viu o “entusiasmo” das pessoas durante as apresentações que a empresa fez aos investidores para vender as ações, e que após a estreia na bolsa o objetivo era construir um negócio de longo prazo.

Costolo deve embolsar cerca de US$ 200 milhões com a venda das ações e, após a estreia na bolsa, voltou para a sede da companhia, em São Francisco, para acompanhar o fechamento do mercado.

A abertura de capital foi liderada pelos bancos Goldman Sachs, Morgan Stanley e JPMorgan. Perto de 80% dos papéis foram vendidos para investidores institucionais e o restante foi para o varejo.

A alta valorização das ações do Twitter chegou a gerar desconfiança. Brian Wieser, analista sênior do Pivotal Research Group, foi o primeiro a rebaixar a ação da empresa da opção de “compra” para “venda”. “Com o preço nesse nível, o Twitter é simplesmente muito caro”, disse ele.

O especialista afirmou que as ações da empresa tendem a baixar de preço e declarou que quem não vendê-las agora pode perder investimento. O preço ideal para os papéis, segundo ele, deve girar entre US$ 25 e US$ 35 nos próximos dias.

O Twitter conseguiu evitar em sua estreia dois erros que marcaram a venda de ações do Facebook: problemas tecnológicos no primeiro dia dos negócios e queda constante do valor dos papéis depois da abertura.

Testes

Para evitar o caos na estreia, a Bolsa de Nova York fez uma série de testes em seus sistemas no sábado, sobretudo para verificar se eles comportavam o maior tráfego de informações. Para os analistas, a pane no IPO do Facebook em maio de 2012 foi um fator decisivo para levar o Twitter a escolher a Nyse para listar seus papéis, em vez da Nasdaq, onde estão as empresas de tecnologia.

O Twitter conta com 230 milhões de usuários no mundo e registrou prejuízo de US$ 65 milhões no último trimestre. Apesar disso, as receitas no período foram de US$ 168,6 milhões, o dobro do mesmo período em 2012. Pelos resultados do IPO, os investidores apostam que o Twitter continuará crescendo de forma expressiva.

/ COLABOROU LIGIA AGUILHAR, COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS