Acompanhe a apuração pelo iPhone - Link - Estadão

O aplicativo para iPhone Apuração 2010, disponível gratuitamente na Appstore, permite acompanhar a apuração dos votos nas eleições deste domingo.

O aplicativo puxa a informações oficiais direto do site do TSE. Para usá-lo, é preciso estar conectado à internet via WiFi ou conexçao 3G. A apuração começa a partir das 17h desse domingo, 3.

O app exibe os votos divididos por estado, entre válidos, brancos, nulos e abstenções. É possível ver qual a porcentagem de votos apurados em cada seção. E dá também para twittar os resultados direto do app.

Outra função interessante é poder ativar notificações push-up, para receber uma mensagem direto na tela do telefone todas as vezes que a apuração for atualizada no site do TSE.