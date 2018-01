Acompanhe novo blog de aplicativos - Link - Estadão

Daniel Gonzales, editor-assistente do Estadao.com.br, estreia blog com dicas de aplicativos para smartphone e tablets

SÃO PAULO – A partir desta semana, o editor-assistente do portal Estadão.com.br, Daniel Gonzales, começa um blog no site do Link com dicas de aplicativos. O blog pode ser acessado no endereço: http://blogs.estadao.com.br/daniel-gonzales/. Entre os posts já publicados estão uma lista de apps que não podem faltar no iPad, um gerenciador de perfis para Android e aplicativos para edição de fotos para iOS.

“Todo dia apresentarei uma dica de aplicativo, tanto pagos quanto gratuitos, com foco principal nos sistemas iOS e Android e eventualmente vou falar algo de Symbian e Windows Phone também”, diz Daniel. ”Pretendo falar de aplicativos que ajudem o usuário iniciante ou médio a tirar o máximo proveito da capacidade do smartphone ou tablet, no trabalho, como auxílio nos estudos e, porque não, nos momentos de lazer e diversão. As possibilidades são praticamente infinitas, já que App Store (Apple) e Android Market, do Google, tem juntos, hoje, mais de um milhão de apps!”, diz.

