Acompanhe o anúncio do Windows Mobile 7 - Link - Estadão

Vai começar a apresentação de Steve Ballmer, que deve mostrar o próximo lançamento da Microsoft para celular, a nova versão do Windows Mobile.

* UPDATE – desculpe o horário. Aqui já são 15h. Considere três horas a menos no Brasil, ok?

16h20 – Acabam as perguntas e respostas. E é isso aí. O Windows Mobile 7 parece mesmo que é uma virada da Microsoft na área de celular. Obrigado àqueles que nos acompanharam. Mais notícias de Barcelona, do Mobile World Congress 2010, aqui no ‘Link Tempo Real’

16h18 – Painel no fundo: ‘Ready, set, seven!”.

16h17 – Ballmer parece que está com vontade de tossir, daí de repente dá uns berros que fazem todo mundo rir.

16h16 – Acaba a apresentação. Vamos agora para as perguntas e respostas.

16h14 – Aqui: “queremos ter celulares Windows Phone até o fim do ano, antes do Natal”

16h13 – Nada de datas de lançamento ainda…

16h12 – Andy se despede. Ballmer assume outra vez.

16h09 – Só elogios e números de vendas da AT&T. Pelo menos acabou rápido. Agora vem um executivo da francesa Orange.

16h07 - T-Mobile, Telefonica, Sprint, Vodafone, AT&T, Orange, SFR, Verizon, Telstra são as operadoras parceiras que vão trazer o Windows Phone primeiro. As duas principais, diz Andy, são Orange e AT&T. Executivos da AT&T sobe no palco.

16h03 – LG, Samsung, Sony Ericsson, HTC, Toshiba, Dell, HP, Garmin/Asus na lista de parceiros

15h59 – Entra no palco Andy Lees, vice presidente senior de comunicações móveis, para falar das parcerias com outras empresas.

15h58 – “Queremos que os desenvolvedores, as operadoras, os fabricantes, o hardware e o software trabalhem mais livres.”

15h57 – “Com essa integração vocês poderão ver uma consistência melhor na experiência com o celular”

15h55 – Ele reafirma que os aplicativos poderão ser integrados. “Vamos falar no mês que vem sobre o que os desenvolvedores poderão fazer”

15h53 – “Queríamos fazer algo diferente do nosso passado e do que está no mercado. Começamos a criar uma geração nova com o Windows Mobile 7″

15h52 – Vïdeo diz que os celulares de hoje só deixam você usar um aplicativo de cada vez. No Windows Mobile 7, supostamente, eles podem ser integrados. Vamos ver o que o Ballmer tem a falar agora. Ele volta para o palco.

15h50 – Joe deixa o palco. Começa um vídeo de demonstração.

15h48 – Xbox Live vai para o celular!

15h47 – Sincroniza com o Zune Software, para passar as músicas, como o iTunes.

15h45 – Tem um aplicativo do Zune integrado para tocar música e vídeo, mas também vai aceitar aplicativos dos fabricantes

15h43 – A hora de falar de música e vídeo.. “Music and Video Hub”. “Todo celular vai ser um Zune” (!)

15h41 – Vai ter também um “Office Hub”. Com o OneNote (para fazer anotações), documentos, share point..

15h40 – Você só coloca seu login do Facebook uma vez. Torça para que o celular nunca seja roubado.

15h39 – “Pictures hub”. Tem galeria com as miniaturas quadradas do mesmo jeito. Tem álbuns da internet também. As fotos podem ser publicadas no Facebook diretamente.

15h38 – Agora ele vai falar dos álbuns de fotos

15h36 – Basicamente é uma lista de contatos, com as últimas chamadas e as últimas atualizações das redes sociais (twitter, facebook e o “windows live status”[?])

15h35 – Vai ter uma coisa que se chama “people hub”. Um central de comunicação. Mostra as pessoas que você se comunicou recentemente. A foto de cada um, quadradinho.

15h33 – O leitor de e-mail também está melhor. Dá para selecionar mais de uma mensagem e excluí-las.

15h31 – Opa. O browser também mudou. Tem multitouch e ajusta a página bem na tela. Ainda faz um super zoom nas páginas da web.

15h29 – O legal é que os resultados são personalizados. Mostra o lugar que você procurou, serviços em volta, reviews.

15h27 – Botão de busca faz exatamente do mesmo jeito que o Android. Abre uma campo de texto no alto da tela e o teclado virtual. A busca, advinhem, é pelo Bing.

15h25 – Tem integração com o Bing Maps. Quando você clica no endereço de uma pessoa ou um lugar, ele abre direto o endereço no mapa. Hmm…. ok. Dá pra trocar pelo Google Maps?

15h24 – Agora ele mostra o calendário. Nada de mais, só um visual muito melhor.

15h23 – Joe puxa o celular muito forte e o cabo se solta. Hilário.

15h22 - A tela é customizável com esses widgets. Eles são bem quadradinhos.

15h20 – Joe mostra um prototipo rodando o sistema. A tela é cheia de widgets grandes com redes sociais, contatos, data, e-mails e uma foto do seu álbum embaixo

15h19 – “Todo celular com Windows Phone vai ter três botões: start, search e back”

15h18 - Joe volta a falar

15h15 – Um vídeo mostra a nova versão do Windows! Mais bonito mesmo! E mais fácil para tela de toque.

15h14 – “Um celular não é um computador”, ele diz. Ah, vá. Ainda bem que descobriram.

15h13 – Joe Belfiore, vice presidente do Windows Phone (windows mobile) entra no palco. Sai Balmer.

15h12 – “Nosso prazer compartilhar o novo Windows Mobile. O Windows Mobile 7.0″

15h11 – Steve Ballmer entra no palco. Começou

15h10 – Nosso anexo à conferência já está lotado. Esperando começar.

15h05 – Depois de uma fila gigantesca de jornalistas, conseguimos entrar no hotel onde será a conferência. O salão já estava lotado. Colocaram os jornalistas numa sala separada com três televisores.