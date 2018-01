Acompanhe o anúncio do Windows Phone 7 Series - Link - Estadão

O repórter Filipe Serrano está no GSMA Mobile Congress 2010, em Barcelona e transmite, em tempo real, a conferência de lançamento da nova versão do sistema operacional para telefones celulares da Microsoft, o Windows Phone 7.

Assim como a Apple fez com o sistema do iPhone, a Microsoft está dando enorme ênfase no gerenciamento de conteúdo multimídia, como músicas e vídeos.

E pegando emprestado o conceito de concentrador social do Android, o Windows Phone 7 terá um organizador pessoal para contatos em estilo visual, de fácil acessibilidade.

O aparelho terá acesso integral às funcionalidades da rede do serviço de venda de vídeos e músicas Zune e também ao serviço Xbox Live, do Xbox 360.