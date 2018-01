Acordo entre AT&T e T-Mobile muda mercado - Link - Estadão

Investidores saudaram o acordo da operadora norte-americana de telecomunicações AT&T para comprar por US$ 39 bilhões a T-Mobile USA, da Deutsche Telekom, em uma transação que transforma a indústria de telefonia móvel dos Estados Unidos.

As notícias do negócio, que motivaram alta das ações de ambas as empresas, fizeram com que ao menos quatro corretoras elevassem a recomendação para as companhias. O acordo anunciado no domingo reúne a segunda e a quarta maiores operadoras móveis dos EUA, criando uma nova líder com 43% dos usuários de celulares no país.

Embora ainda existam riscos regulatórios e acredita-se que a AT&T esteja pagando demais pela T-Mobile, as ações da AT&T em Nova York subiam 1,4% perto das 12h (horário de Brasília). Os papéis da Deutsche Telekom na bolsa alemã subiam quase 12%, depois de terem avançado 13% mais cedo.

A Sprint Nextel, que manteve conversações para se unir à T-Mobile, é a grande perdedora, já que fica agora num distante terceiro lugar no mercado de telefonia móvel dos EUA. Suas ações desabavam quase 14%.

As ações de outras operadoras móveis, incluindo MetroPCS Communications e Leap Wireless, subiam mais de 8% diante de esperanças de que ocorra uma nova onda de consolidação na indústria.

“O negócio, se aprovado, permite à Deutsche Telekom sair dos EUA a um preço muito maior do que estimávamos”, disseram os analistas do UBS, que elevaram a recomendação da ação do grupo alemão para “neutra”, de “venda”.

O UniCredit e a ESN/Equinet elevaram a ação do grupo alemão de “manter” para “comprar”. O HSBC colocou as ações da Deutsche Telekom e da AT&T como “overweight” (desempenho acima da média do mercado).

// Kenneth Li e Isheeta Sanghi (Reuters)