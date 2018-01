Activision ameaça tirar apoio da Sony - Link - Estadão

“Estou preocupado com o PS3, pois ele está perdendo o fôlego e não está fácil apoiar a plataforma. É caro desenvolver para o PlayStation 3 e o retorno nunca é grande. O Xbox 360 e o Wii vendem muito melhor” afirmou Kotick.

Existe uma pressão enorme da Activision, e de outros desenvolvedores, para que a Sony corte o preço do console, para estimular os jogadores.

“Eles precisam cortar o preço, porque se isso não acontecer, não teremos retorno. E se formos realistas, não tem como continuarmos a dar suporte à Sony. E se olharmos para 2010 e 2011, pode ser que abandonemos o console, junto com o PSP.”

Será que a Sony consegue sobreviver sem novos Guitar Heroes, DJ Heroes e os jogos de guerra da Activision?

É bom lembrar que o abandono de um grande desenvolvedor foi o começo do fim para o Dreamcast. O console ia relativamente bem até a Electronic Arts dar as costas ao videogame, dando preferência ao PlayStation 2. Depois disso, foi apenas questão de tempo para que outros seguissem o exemplo e deixassem a Sega sozinha no suporte ao console, que acabou sucumbindo pela falta de jogos de terceiros.

A Sony ainda não se pronunciou sobre o assunto.